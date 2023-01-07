Пресс-офицер управления ГПСУ хвасталась фото с пляжа и Парижа, пока Украина воюет. Фотофакты

Пресофицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Иванна Плантовская попала в скандал. Женщина хвасталась фотографиями с пляжа и Парижа, пока в Украине продолжается широкомасштабная война.

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Об этом сообщили украинские СМИ. В частности, Иванна опубликовала фотографии из Парижа, а также снимки с курортов.

На одном из фото женщина в открытом платье и ботфортах, позирует на фоне Эйфелевой башни. Этот снимок Плантовская подписала: "2023-й, я в тебя верю!", из чего можно сделать вывод, что новый год должностное лицо отмечало за пределами Украины.

Примечательно, что после того как на это обратили внимание в сети, женщина закрыла свой профиль в Facebook и Tiktok, но в соцсетях остались скриншоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, послом Украины в Болгарии был назначен гештальт-терапевт Олесю Илащук. У нее нет ни дипломатического опыта, ни опыта на государственных должностях. После этого в Украине разгорелся скандал.

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