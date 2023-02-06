Скандальную Плантовскую, прославившуюся провокационными фото с отдыха, уволили из ГНСУ

Бывшую пресс-секретарь Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванну Плантовскую, прославившуюся провокационными фото по отдыху, уволили с военной службы. Перед этим на фоне скандала ее перевели из Одессы в Житомирский пограничный отряд на должность, не связанную с коммуникациями.

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Об уходе скандальной экспрессофицерки сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии УП. Он также пристыдил ее, отметив, что сегодня тысячи пограничников и пограничниц с оружием в руках защищают Украину, тогда как Плантовская развлекается и кичится этим.

"В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе. Освобождение произошло в конце января.

Еще раз отмечу, во время полномасштабной войны тысячи пограничников и пограничниц с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, самоотверженно обеспечивают защиту границы на не менее угрожающих направлениях, поэтому я очень надеюсь, что наших ребят перестанут и не будут сравнивать с действиями отдельных военнослужащих, которые больше внимания уделяют личной жизни и кичатся этим", - сказал Демченко.

Напомним, накануне экспрессофицерша ГНСУ Иванна Плантовская похвасталась новым "гламурным" фото, чем разозлила украинцев. В частности, бывшая пресс-офицер полка "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук поинтересовалась, сознательно ли Плантовская раздражает людей. На что она в ответ нахамила Мазурчук, а также заявила, что ей просто завидуют те, у кого нет своих денег, том "считают чужие".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января в ГНСУ приняли решение по поводу засветившейся на отдыхе в Париже пресс-секретари Южного регионального управления Госпогранслужбы. Там заявили, что Плантовскую перевели в Житомир. Ее должность на новом месте работы, уверяли в руководстве ГНСУ, якобы не связана с коммуникациями.

Однако это ничему не научило любительницу "шика и блеска" и она дальше занималась тем, что постила "гламурные" фото, выставляя на показ роскошную жизнь, которую вряд ли Плантовская могла себе обеспечить за официальную зарплату в ГНСУ.

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