Ефросинина, Денисенко и другие: кого из украинских звезд война разлучила с мужами и где они сейчас

Война в Украине изменила жизнь миллионов людей, оставив след в каждой семье. Известные украинские звезды, несмотря на свой статус, тоже подверглись тяжелым испытаниям. Многим из них приходится проживать разлуку с мужами, вставшими на защиту Родины. В то же время, женщины остались в тылу, заботясь о детях и пытаясь адаптироваться к новым реалиям.

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Открыто о тяжести отношений с военным на расстоянии заговорили Маша Ефросинина, Наталья Денисенко, Екатерина Вишнева и другие звезды. Эти истории показывают, что даже в сложных обстоятельствах семейные ценности остаются несокрушимыми. OBOZ.UA собрал их свидетельства о новом и нелегком образе жизни.

Екатерина Вишневая

Актриса столичного театра "Золотые ворота" Екатерина Вишнева в начале полномасштабного вторжения вместе с дочерью и мамой эвакуировались в Литву, где провели семь месяцев. Ее муж остался в Украине, а в 2023 году его мобилизовали. Военное направление работы она не раскрывает. Несмотря на разлуку, семья сохраняет теплые отношения и даже короткие встречи становятся для них настоящим праздником.

"5 июля 2023 года его призвали в ВСУ. Он всегда говорил: как придет повестка, пойду. Так и случилось. Я не могу рассказать, где он сейчас находится. Скажем так, имею с ним связь, даже видимся раз в два месяца. Вот встретились в Полтаве. Я написала пьесу о женах военных. О том, что болит. Потому что сейчас сама жена военного, – рассказывала в интервью OBOZ.UA актриса. – Я ездила смотреть спектакль. И муж смог отпроситься и тоже приехал на премьеру. Пробыли вместе целых два дня – для нас это много. Тем временем вся моя родня остается в Кривом Роге, откуда я родом".

Маша Ефросинина

Муж телеведущей Маши Ефросининой, Тимур Хромаев, с начала войны защищает Родину. Звезда делится, что нынешние отношения – это смесь гордости, тревоги и боли из-за разлуки. Супруги поддерживают связь через видеосвязь, а редкие дни, когда Тимур дома, становятся особенными, несмотря на постоянное напряжение из-за работы.

"Я ничем не отличаюсь от от женщин, которые ждут. Война – это невероятная усталость от того, что Тимура постоянно нет. Физически это очень тяжело. Я женщина тактильная, люблю ласку, внимание, и Тимур всегда мне их давал. Уже два с половиной года, когда засыпаю, рефлекторно принимаю позу, к которой привыкло мое тело, когда Тимур был рядом. Иногда, когда занимаюсь какими-то делами, как только подумаю о Тимуре, могу расплакаться", – рассказывала ведущая.

Наталья Денисенко

Муж актрисы Наталья Денисенко еще в 2022 году пополнил ряды терробороны Житомира. Однако в конце декабря 2024 Андрей Фединчик перенес сложную операцию в Ужгороде. Манипуляции хирурга касались позвоночника военного, а именно установление титановых имплантов, поскольку происходило постоянное давление на спинной мозг и нервы. Следующие несколько месяцев Фединчик будет проходить реабилитацию.

Алена Омаргалиева

Муж певицы Алены Омаргалиевой, известный как Тамерлан, добровольно присоединился к рядам ВСУ. Несмотря на военную службу, он находит время для семьи и помогает в воспитании сына. А вот в конце августа 2024 года певец появился в Курской области. "Я по "Шляху" как волонтер", – пошутил он.

"Да все равно психологически сейчас очень тяжело. Война истощает жен, детей и всех, кто ждет своих родных. Мужчины могут быть на фронте, а их семьи в тыловых городах находятся под ракетами, шахедами, которые летают над головами гораздо чаще, чем раньше. Сейчас как-то ситуация обострена, мы понимаем почему, ведь наши стали наступать и воюют на территории врага. Для нас это плюс, потому что, слушая своего мужа и военных, я считаю, что враг понимает только силу", – отмечала певица в интервью OBOZ.UA.

Наталья Бучинская

Муж певицы Натальи Бучинской, также военный, остается ее главной поддержкой, хотя и редко бывает дома. Бучинская сохраняет семейную жизнь в тайне, веря, что "счастье любит тишину". Личность избранника она скрывала 26 лет, поэтому о его особенностях службы тоже много не говорит.

Ранее OBOZ.UA писал, кто из украинских звезд встал на защиту Украины с оружием в руках. Кто-то по собственному желанию сменил карьеру, а кого-то призвали на службу. Однако чем бы бывший артист сейчас ни занимался на фронте – работа на передовой или в штабе – он остается воином и военным.

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