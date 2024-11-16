'Могу расплакаться': Маша Ефросинина рассказала о сложностях в отношениях с мужем-военным

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о трудностях, которые возникают в отношениях с ее мужем-военным Тимуром Хромаевым. После начала полномасштабного вторжения избранник знаменитости встал на защиту Родины, поэтому их супружеская жизнь кардинально изменилась.

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По словам 45-летней журналистки, ей тяжело переживать времена, когда любимого нет рядом. Об этом она рассказала в интервью для издания Elle.

Маша Ефросинина поделилась, что почти не раскрывает тему своих взаимоотношений с мужем в соцсетях, невзирая на большое количество сообщений с просьбами о совете. Украинка сравнила их нынешние отношения с восторгом и гордостью, которые "держат за руку страх, отчаяние и ужас".

"Я ничем не отличаюсь от женщин, которые ждут. Война – это невероятная усталость от того, что Тимура постоянно нет. Физически это очень тяжело. Я женщина тактильная, люблю ласку, внимание, и Тимур всегда мне их давал. Уже два с половиной года, когда засыпаю, рефлекторно принимаю позу, к которой привыкло мое тело, когда Тимур был рядом. Сплю в его футболках, перелаживаю его вещи. Иногда, когда занимаюсь какими-то делами, как только подумаю о Тимуре, могу расплакаться", – рассказала ведущая

Звезда призналась, что война сильно изменила их супружескую жизнь и внесла новые коррективы. Как отметила журналистка, иногда они с избранником ведут интимные переписки, а некоторые романтические свидания проходят с помощью видеосвязи.

"В дни, когда мужу удается бывать дома, я невероятно счастлива. Мне хочется полностью в него погрузиться. Хотя одновременно это тяжелые дни. Постоянно звонят несколько телефонов, Тимур все время в разговорах, много ночью. Ходит по квартире и работает", – поделилась Маша Ефросинина.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Маша Ефросинина и Тимур Хромаев прокомментировали слухи о разводе.

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