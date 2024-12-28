Наталка Денисенко рассекретила диагноз Фединчика, из-за которого ему понадобилась операция

Украинская актриса Наталка Денисенко раскрыла подробности сложной операции, которую пришлось пережить ее мужу-военному Андрею Фединчику. Артисту, который после начала полномасштабного вторжения присоединился в ряды ВСУ, установили титановые импланты в позвоночник, поскольку происходило постоянное давление на спинной мозг и нервы.

Видео дня

Об этом 35-летняя знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. Она показала несколько кадров с любимым, который уже понемногу начинает ходить с помощью ходунков.

Наталья Денисенко обнародовала видео с операционного стола, где хирург сообщил, что 39-летнему заслуженному артисту Украины была проведена фораминотомия. Специалисты расширили отверстие между позвонками, чтобы уменьшить давление на нервные корни, а соответственно и убрать болезненные ощущения при движении.

"Установили импланты. Сейчас позвоночник максимально стабилен, нет компрессии, нерв свободен. Нашего военного ожидает реабилитация. Я уверен, что через несколько месяцев он сможет продолжать свою непростую борьбу за нашу свободу", – отметил хирург.

Поскольку сложная операция прошла успешно, Андрей Фединчик постепенно начинает восстанавливаться. Жена и сын актера-военного посетили его в больничной палате, по которой он уже может немного ходить с помощью костылей. Наталка Денисенко показала соответствующее видео.

Напомним, 25 декабря Андрей Фединчик попал в больницу и пережил сложную операцию. Актер с семьей отправились в Ужгород, поскольку именно там находились частная клиника, где проводили хирургическое вмешательство. Тогда Наталка Денисенко еще не рассекречивала диагноз своего любимого, лишь отметила: врач сделал невероятное.

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