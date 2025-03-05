Дурова заметили за ужином при свечах с Джаредом Лето. Фото

Основатель и генеральный директор популярного мессенджера Telegram Павел Дуров засветился в компании музыканта рок-группы "30 Seconds to Mars" Джареда Лето. Мужской дуэт был замечен в столице Франции – Париже во время ужина в роскошном заведении при свечах.

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На фотографии, что появилась на одном из фан-аккаунтов артиста в соцсети X, можно увидеть, как бизнесмен и актер вместе сидят за отдаленным столиком у стены. Для выхода в люди они предпочли однотонные черные аутфиты.

Павел Дуров и Джаред Лето знакомы с 2015 года. Тогда группа "30 Seconds to Mars" приехала с концертом в Санкт-Петербург, а после выступления исполнитель провел время с программистом. В то время бизнесмен был директором российской соцсети VK и организовал исполнителю экскурсию по главному офису компании.

Стоит отметить: основатель Telegram находится во Франции уже долгое время. Дело в том, что 24 августа 2024 года бизнесмена арестовали в аэропорту Парижа из-за "отказа сотрудничества с правоохранительными органами". Кроме того, Дурова обвинили в содействии терроризму, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, продаже ворованного и сексуальных преступлениях против детей благодаря инструментарию его мессенджера.

Уже 28 августа предприниматель был освобожден из-под стражи. Дурова отпустили под залог в 5 миллионов евро, однако запретили выезжать из страны до завершения расследования.

Долгое время программист никак не комментировал свой арест, однако 5 сентября вышел на связь. В личном Telegram-канале он обнародовал пост, где заявил: если страна недовольна интернет-сервисом, общепринятой практикой является начало судебного иска против самого сервиса, не его руководителя. А уже через месяц Павел Дуров сообщил, что из-за ареста во Франции его девушка Юлия Вавилова потеряла ребенка. По словам бизнесмена, это произошло из-за того, что на его избранницу оказывали "безумное давление".

Однако, в отличие от Дурова, Джаред Лето наслаждается своим пребыванием в Париже. В своих социальных сетях артист делится кадрами достопримечательностей города. Однако неудивительно, что во время отдыха исполнитель решил встретиться с программистом, ведь свою любовь к россиянам он проявляет в течение длительного времени.

Так, например, во время выступа группы "30 Seconds to Mars" Белграде, столице Сербии, Лето заявил, что хочет отправиться в тур несколькими крупными городами в России и появится в Киеве. Он поинтересовался сколько сербов и россиян находится в зале. Во время вопроса о гражданах РФ аудитория сильно загудела, поэтому артист понял, что их гораздо больше. Поэтому он выдал: "Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть".

А в 2025 году, после церемонии награждения премии BAFTA 2025, где победил фильм о войне в Украине – "Камень, ножницы, бумага", Джаред Лето решил привлечь внимание к российским актерам. Он обнародовал фото с россиянами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном, которые сыграли главные роли в фильме "Анора".

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