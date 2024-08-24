Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа: основателя Telegram взяли под стражу. Все детали

Разработчика и владельца мессенджера Telegram, 39-летнего Павла Дурова арестовали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Это произошло около 20:00 по местному времени.

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По информации французского вещателя TF1, Дуров был задержан сразу после посадки его частного самолета. В момент задержания он находился в сопровождении охранника и женщины.

Его задержали из-за "отказа сотрудничества с правоохранительными органами". В частности, считается, что инструментарий его мессенджера Telegram используют наркодилеры и другие преступники. Соответственно, "это делает его соучастником торговли наркотиками, детских преступлений и мошенничеств", сообщает вещатель, ссылаясь на информацию от следователей.

Правоохранители участка Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном департаменте поместили Дурова под стражу. Он должен предстать перед судьями уже в воскресенье. Как отмечает вещатель, возможно, Дурова обвинят в таких многочисленных преступлениях, как терроризм, наркоторговля, мошенничество, отмывание денег, получение ворованных вещей, детский уголовный контент и т.д. Таким образом, Дурову грозит не менее 20 лет лишения свободы.

"Дуров окажется в следственном изоляторе, это точно. На своей платформе он позволил совершать бесчисленное количество правонарушений и преступлений, в отношении которых он не совершил ничего, чтобы сотрудничать с правоохранителями", – цитирует вещатель свои источники среди правоохранителей.

Язык считает, что Дуров знал о том, что во Франции его могут арестовать. Поэтому в последнее время он избегал поездок по Европе. Почему сегодня он прилетел в Париж, пока неизвестно.

"Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему", – цитирует вещатель свои источники.

Между тем, на фоне новостей о задержании Дурова, криптовалюта ТОN резко дешевеет.

Как сообщал OBOZ.UA, у Центра противодействия дезинформации есть механизмы влияния на основателя Telegram Павла Дурова. Применив их, учреждение может заставить его ограничивать работу конкретных каналов, по крайней мере, для территории Украины, рассказал глава ЦПИ Андрей Коваленко.

В марте 2024 года в Telegram заявили, что получили от украинских властей перечень "потенциально проблемных" каналов, теперь специалисты проверяют контент на соответствие правилам мессенджера.

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