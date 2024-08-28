С Дурова сняли арест, но он останется под стражей и предстанет перед судом – СМИ

Суд Франции 28 августа завершил содержание под стражей владельца и основателя Telegram Павла Дурова. Однако миллиардера не освободили, он останется под стражей для проведения первого допроса и возможного предъявления обвинения.

Видео дня

Как сообщает ряд французских изданий, спустя почти четыре дня с начала ареста Дуров сегодня увидел в суде своего следственного судью. Ожидается, что французские судьи сегодня принимают решение о том, следует ли начать в отношении владельца Telegram официальное расследование.

Напомним, что Дуров был задержан в минувшую субботу в аэропорту Ле Бурже вблизи Парижа. То есть сегодня истекает 96 часов – максимальный срок содержания под стражей, прежде чем принято решение о начале официального расследования.

Как сообщается, сегодня судьи будут решать не только вопрос начала расследования в отношении владельца Telegram. Также они должны решить, отпустить подозреваемого на свободу или направить под стражу до суда. Главным фактором, который они будут учитывать, является то, может ли подозреваемый попытаться скрыться.

Ранее стало известно, что французские власти выдали ордера на арест не только Павла Дурова, но и его брата Николая, программиста и соучредителя Telegram. Оба ордера были выданы 25 марта, якобы из-за отказа Telegram сотрудничать со следствием, расследующим случаи сексуального насилия над детьми.

Так это или нет – прокуратура Франции отказалась комментировать, ссылаясь на тайну следствия, и неизвестное местонахождение Николая Дурова.

В свою очередь в компании Telegram еще на следующий день после задержания Дурова во Франции заверили, что соблюдают законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах. И добавили, что "абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой".

Как сообщал OBOZ.UA, во время задержания Павла Дурова он заявил полицейским, что у него был запланирован ужин с Макроном, ради чего он и прилетел в Париж. Однако в Елисейском дворце эти заявления официально опровергли.

Задержание Дурова спровоцировало настоящую панику в России. Власти страны-агрессора, "военкоры" и пропагандисты в один голос заговорили о несправедливости задержания программиста. Они опасаются того, что французские следователи достигнут своего и получат доступ к Telegram.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!