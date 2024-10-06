Павел Дуров заявил, что девушка, с которой его задержали в Париже, потеряла ребенка из-за стресса

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его девушка Юлия Вавилова была беременна, но потеряла ребенка. По его словам, на Вавилову оказывалось "безумное давление", пока он был под арестом, ее возили на допросы, а в СМИ называли "агентом Моссада".

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Соответствующую публикацию Дуров обнародовал в официальном Telegram-канале 6 октября. Он рассказал, что о обеременности Юлии узнал от адвоката 27 августа 2024 года, когда уже третий день находился в полицейском участке в Париже "без гаджетов и доступа в интернет".

В тот день у Дурова было "обычное многочасовое интервью с полицией". Между вопросами он спросил своего адвоката, придет ли Юлия также на допрос. Тот ответил, что она должна была прийти, но не смогла.

По словам Дурова, он надавил на адвоката, чтобы узнать причины, предположив, что девушка испугалась и уехала из Парижа.

В итоге адвокат признался, что Вавилова ждет ребенка.

"Позже я узнал, что полиция не знала, как сообщить мне новость о беременности Джулии. Обстоятельства были не совсем праздничными. Юлия была одна в чужой стране, где она никогда раньше не бывала. Никто не знал, когда я смогу снова поговорить с ней", – рассказал Дуров.

По словам российского бизнесмена, он узнал, что пока его не было, на Юлию "оказывалось безумное давление". В СМИ пустили слухи, что она "агент Моссада", а также что именно ее посты (а не данные чартерного рейса побудили полицию встретить Дурова в аэропорту, говорится в публикации.

Кроме того, рассказал он, у Вавиловой изъяли гаджеты, из-за чего она не могла получить доступ к своим аккаунтам в Telegram и Instagram в течение нескольких недель.

"Ее осутствие в соцсетях вызвало еще больше спекуляций. Кибербуллинг, направленный на нее, продолжал достигать новых высот. Юлия держалась твердо. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности", – заявил Дуров.

Два дня назад Юлия была на приеме у врача, после чего сообщила Дурову плохую новость: она потеряла ребенка на десятой неделе беременности.

Как известно, Дуров в основном держит в секрете от публики свою личную жизнь, из-за чего его часто называют одним из самых непубличных миллиардеров. Он не афишировал свои отношения и утверждал, что у него нет и не было жены.

Однако недавно стало известно, что у Дурова может быть более сотни биологических детей, поскольку он занимался донорством спермы, чтобы помочь парам во всем мире родить младенцев.

На днях основатель Telegram показал фото своей старшей дочери. На фотографии 2013 года наследница Дурова "помогает" ему создавать мессенджер.

Как писал OBOZ.UA, 24 августа 39-летнего Дурова арестовали в аэропорту Парижа из-за "отказа в сотрудничестве с правоохранителями" и обвинили в содействии терроризму, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, продаже ворованного и сексуальных преступлениях против детей.

Однако уже 28 августа Дурова уволили под залог в размере 5 млн евро. До завершения расследования ему запрещено уезжать из Франции.

5 сентября Дуров, комментируя свой арест, назвал основания для задержания "неожиданными" и заявил: если страна недовольна сервисом, она должна подать судебный иск против него, а не его руководителя. Бизнесмен также рассказал, что в свое время РФ требовала передать "ключи шифрования" для слежки в Telegram, однако компания отказала властям.