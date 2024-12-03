Тимоти Шаламе засветился в компании российского 'двойника', который замалчивает войну

Американский актер, звезда научно-фантастического фильма "Дюна" Тимоти Шаламе засветился в компании своего российского "двойника" Марка Эйдельштейна, который молчит о жестокой войне, что начала Россия против Украины. Они позировали на камеру во время церемонии награждения премии Gotham Awards.

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Соответствующая фотография появилась на Instagram-странице издания о кино IndieWire. Россиянин появился на международном мероприятии, поскольку сыграл одну из ведущих ролей в комедийной драме режиссера Шона Бейкера "Анора".

"Дуэт, который нам был нужен", – написали под фотографией.

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения Марк Эйдельштейн ни разу не высказал своей точки зрения по поводу великой войны. Вероятно, актер решил занять "нейтральную" позицию, чтобы не лишиться места под солнцем в индустрии кино РФ. Хотя он и сыграл роль в американской ленте, сниматься в отечественных фильмах не прекратил.

Более того, недавно на экраны россиян вышла лента "Сто лет тому вперед", где главную роль, кроме "двойника" Тимоти Шаламе, сыграл пропагандист Юрий Борисов. В 2020 году артист заявлял, что самое важное для него – перевоплощаться в интересных персонажей. Тот факт, будет ли проект пропагандистским, его не волнует.

К тому же не отказывается Эйдельштейн давать интервью путинистам. В 2024 году он пообщался с Федором Бондарчуком, который не скрывает приверженность к оккупационным властям Кремля и поддерживает войну в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что российский актер-пропагандист, оскандаливший фото с Анджелиной Джоли, засветился еще с двумя звездами.

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