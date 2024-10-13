Джаред Лето размечтался о концерте в Киеве после тура в РФ: почувствовал российскую энергию. Видео

Американский актер и музыкант Джаред Лето, периодически выражавший в сети свою поддержку Украине в войне, во время концерта в составе альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars рассказал о любви к россиянам. Он размечтался о туре по нескольким крупным городам в России и выступлении в Киеве.

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Более того, войну он назвал "проблемами", и захотел "тусоваться и веселиться" с фанатами на их родинах. Видео с этого концерта, отгудевшего 11 октября в Белграде, столице Сербии, опубликовали в Telegram-канале SLAY MUSIC.

Прежде всего, Джаред Лето поинтересовался, сколько сербов и россиян находится в зале. Аудитория массово загудела на вопросе о жителях РФ. Их было гораздо больше.

"Вы скучали по нам! Я почувствовал вокруг много российской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы кончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", – сказал Лето.

Тогда музыкант якобы перешел на русский язык и сказал "Спасибо", чтобы показать, что он на одной волне с большинством фанов.

Подобные концерты пройдут в Баку (Азербайджан), Ташкенте (Узбекистан), Астане (Казахстан) и Стамбуле (Турция). Прозвучат ли во время этих выступлений идентичные заявления – загадка.

11 октября Джаред Лето чуть ли не впервые противоречил себе в политических взглядах. Ранее он демонстрировал поддержку нашей страны, посещая благотворительные мероприятия, как вот гала-вечер в Италии, поя песню об Одессе и выражая желание приехать в Украину и "взмахнуть украинским флагом на сцене".

OBOZ.UA ранее писал, что Джаред Лето также приезжал в Украину в 2014 году, а уже вскоре во время получения "Оскара" говорил, как "поддерживает украинцев, мечтающих жить в демократии".

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