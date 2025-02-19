Джаред Лето цинично поддержал российских актеров на премии BAFTA 2025, где выиграл фильм о войне в Украине. Фото

На премии BAFTA 2025, где победил фильм о войне в Украине – "Камень, ножницы, бумага" режиссера Франца Бема, – американский актер Джаред Лето оказался в центре скандала из-за своего неоднозначного общения с российскими актерами. Несмотря на то, что фильм, в котором главную роль сыграл украинский актер Александр Рудинский, получил звание "Лучшего британского короткометражного фильма" и был посвящен герою войны Евгению Светличному, Лето решил привлечь внимание к российским номинантам.

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На своей странице в Instagram, где его подписчиками являются почти 12 миллионов человек, Лето опубликовал несколько фото с российскими актерами Юрием Борисовым и Марком Эйдельштейном, представлявшим фильм "Анора". На одном из снимков Лето позировал вместе с ними, а на другом – отдельно пиарил актеров. Следует отметить, что ни одной фотографии с украинской командой в его подборке не было.

Этот жест вызвал эйфорию среди русской аудитории. В соцсетях сразу появились комментарии типа: "Джаред Лето сделал фото со своими кумирами" и "Юра Борисов и Марк Эйдельштейн сфоткались со своим фанатом". Российские медиа активно обсуждают, что теперь у Борисова есть новые "голливудские друзья".

Интересно, что сам Борисов второй раз за год остался без самых престижных кинопремий – "Анора" хоть получила награды на BAFTA, но сам актер проиграл в номинации "Лучший актер второго плана" Кирану Калкину за роль в фильме "Настоящая боль".

На фоне этой ситуации особенно ярким было выступление украинского актера Александра Рудинского, который, получив награду, посвятил ее своему другу Евгению Светличному, погибшему на войне.

"Слава Украине", – сказал он со сцены, тогда как Джаред Лето выбирал других героев для своей аудитории.

Ранее OBOZ.UA писал, что ведущий BAFTA из сцены высмеял Путина и фильм "Анора", где снялись российские актеры. Эту шутку невысоко оценили присутствующие в зале звезды.

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