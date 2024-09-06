'РФ требовала передать 'ключи шифрования' для слежки в Telegram, мы отказались': Дуров написал первый пост после ареста

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции и объяснил, в чем его обвиняют. Он раскрыл детали четырехдневного допроса французской полицией, состоявшегося в прошлом месяце после его прибытия в Париж.

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Первый пост за это время Павел Дуров обнародовал в личном Telegram-канале 5 сентября. Он назвал основания для своего задержания "неожиданными".

По словам основателя Telegram, в прошлом месяце его допрашивали полицейские в Париже 4 дня. Дурову заявили, что он может лично понести ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, поскольку французские власти не получили ответа от мессенджера.

Однако Дуров с этим не согласен. Он пояснил, что у Telegram есть официальный представитель у Евросоюза, который принимает и отвечает на запросы ЕС, а французские власти имели множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи.

"Как гражданин Франции, я был частым гостем во французском консульстве в Дубае. Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию из Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции", - заявил Дуров.

По мнению Дурова, если страна недовольна интернет-сервисом, общепринятой практикой является начало судебного иска против самого сервиса, не его руководителя.

"Использование законов досмартфонной эпохи для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он руководит, является ошибочным подходом. Создание технологий и так достаточно сложно. Ни один новатор никогда не создаст новых инструментов, если он будет знать, что может быть привлечен к личной ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами", – написал Дуров.

Он также отметил готовность Telegram защищать свои принципы. По словам Дурова, когда невозможно договориться с регулятором страны по поводу правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью, Telegram выбирает единственный правильный выход – покинуть эту страну. Основатель мессенджера напомнил, что так было в том числе и с Россией.

"Мы делали это много раз. Когда Россия требовала передать "ключи шифрования" для обеспечения слежения, мы отказались – и Telegram был запрещен в России. Когда Иран требовал заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались – и Telegram был запрещен в Иране", – написал основатель мессенджера.

Он также отметил, что Telegram не совершенен, особенно учитывая стремительный рост количества пользователей до 950 миллионов, что облегчило злоумышленникам злоупотребление платформой.

Основатель Telegram пообещал значительные улучшения в области безопасности.

"Именно поэтому я поставил себе личную цель обеспечить значительное улучшение ситуации в этом отношении. Мы уже начали этот процесс внутренне, и я вскоре поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе", – пообещал Павел Дуров.

Как сообщал OBOZ.UA, основателю Telegram Павлу Дурову официально предъявлены обвинения во Франции. При администрировании онлайн-платформы для незаконных транзакций ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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