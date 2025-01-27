Дочь Аллы Пугачевой напомнила о выступлении певицы в Украине: ей ответил Киркоров

Дочь эстрадной певицы Аллы Пугачевой, которая после начала полномасштабного вторжения вместе с семьей уехала из РФ, Кристина Орбакайте показала архивные кадры с концерта звездной мамы в Украине. В 1986 году примадонна выступила с музыкальным шоу для ликвидаторов последствий ужасающей аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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Соответствующее видео артистка обнародовала на своей странице в Instagram. Подписчики знаменитости оставили много положительных комментариев под постом, на который отреагировал даже бывший муж Пугачевой, прокремлевский артист Филипп Киркоров.

"Уникальный концерт "Встречи в Чернобыле" 1986 год. Выступление Аллы Пугачевой для ликвидаторов последствий аварии на АЭС", – отметила под записью Орбакайте.

Обнародованный видеоролик состоит из нарезки кадров, сделанных во время музыкального мероприятия. Примадонна исполняла свои известные песни и общалась с аудиторией, которая внимательно слушала все композиции.

Архивная запись вызвала волну положительных эмоций в сети, поэтому в комментариях под постом подписчики Кристины Орбакайте забросали ее маму комплиментами:

"Конечно об этом уже многие забыли, а она рискуя своим здоровьем, поехала".

"Нет равных и не будет уже никогда".

"Легендарный концерт! Спасибо огромное и низкий поклон, дорогая Алла Борисовна".

Ответил на публикацию и путинист Филипп Киркоров. Прокремлевский артист не был слишком многословным, так что просто оставил в комментариях несколько смайликов с аплодисментами.

Интересно, что отреагировать на пост о концерте в Украине одиозному певцу не помешала откровенная пророссийская позиция. После начала войны Киркоров продемонстрировал свой цинизм, ведь, несмотря на то, что многие годы выступал на сцене для украинской аудитории, решил поддержать кровавый режим Кремля. Более того, даже ездил во временно оккупированную Горловку Донецкой области, чтобы лично поддержать раненых оккупантов. Однако, по данным некоторых росмедиа, такой великодушный поступок путинист совершил, чтобы "отбелить" свою репутацию после скандальной "голой" вечеринки Ивлеевой, где он появился в откровенном образе.

Кардинально другую позицию по поводу полномасштабного вторжения продемонстрировала Алла Пугачева. Она вместе с семьей уехала из страны-агрессора за границу и осудила кровавую войну. Кроме того, артистка неоднократно высмеивала пропагандистов, которые не устают придумывать сказки о ее возвращении в Россию.

Разорвала связи с РФ и дочь примадонны Кристина Орбакайте. Во время одного из интервью исполнительница заявила, что ее прошлогодний концерт в Санкт-Петербурге был последним в стране. Она начала активно гастролировать по городам США и постепенно избавляется от имущества в России.

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