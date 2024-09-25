Кристина Орбакайте унизила путиниста Авраама Руссо и оборвала связи с Россией

Популярная российская исполнительница Кристина Орбакайте публично унизила путиниста Ипджяна Абрахама Жановича, более известного под псевдонимом Авраам Руссо. Дочь эстрадной певицы Аллы Пугачевой отказалась выступать на одной сцене с артистом на корпоративе в Дубае.

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Как сообщают росмедиа, организаторы мероприятия пригласили звезд, чтобы те исполнили их общие песни "Просто любить тебя" и "Любовь, которой больше нет". Однако Кристина Орбакайте принципиально решила выступить с дуэтными треками самостоятельно. Со своей стороны Авраам Руссо отметил, что давно не общается с бывшей подругой, решившей разорвать связи с Россией.

Перед самым выходом артистов на сцену стало известно, что концертный директор дочери Аллы Пугачевой не согласовал с ней исполнение популярных хитов вместе с певцом. Несмотря на сильное недовольство заказчика, 53-летняя знаменитость так и не согласилась на совместное выступление.

"Мы никак не контактировали. Не знаю, где она, она занята своей жизнью, я своей, нигде не пересекаемся – на каких-то концертных площадках разве что", – прокомментировал Авраам Руссо свои отношения с исполнительницей.

Любопытно, что после выезда в США Кристина Орбакайте оборвала связи не только с некоторыми коллегами, но и с Россией. На одном из своих интервью звезда заявила, что ее мартовский концерт в Санкт-Петербурге был последним в стране.

"В России всегда сложные времена. Всегда дефолты, всегда какие-то проблемы. Встретимся когда-нибудь в лучшей жизни", – отметила исполнительница.

Сейчас певица активно гастролирует по городам Соединенных Штатов Америки. Она постепенно избавляется от имущества в РФ, выставив на продажу загородный дом и две квартиры в центре Москвы.

По убеждению росмедиа, стоимость дачи, которую исполнительнице подарила в 2014 году Алла Пугачева, составляет почти 1,8 миллиона долларов. А желающим приобрести апартаменты придется отдать около 2,1 миллиона долларов за каждую.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кристина Орбакайте отказалась возвращаться в Россию.

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