Российский певец-путинист Филипп Киркоров, попавший в "черный список" артистов РФ из-за участия в "нескрепной" вечеринке ведущей Анастасии Ивлеевой, 13 февраля приехал во временно оккупированную Горловку Донецкой области. Приспешник Кремля встретится с ранеными оккупантами, чтобы лично поддержать их в намерениях убивать украинцев.

Как предполагают пропагандисты, эта акция носит исключительно "отбеливающий" репутацию Киркорова характер. Мол, только так артист может вернуть утраченные контракты после позора в московском клубе.

По данным росСМИ россиянин заявился в местную больницу №2 ранним утром без предварительного анонса своего визита с кондиционерами, принтерами и гуманитарной помощью.

"Он привез подарки раненым и выступил с речью перед сотрудниками и пациентами. В свое время Киркоров пообещал отправиться в зону проведения СВО", – написали пропагандисты.

На видео слышно, что исполнитель называет российских оккупантов, получивших отпор от ВСУ, "надежным тылом". Мол, в Москве он чувствует, что "все будет хорошо", благодаря террористам. Трем с ним он якобы пообещал оплатить протезы.

Для убийц Киркоров исполнил песню "Снег", которую написала украинка Ирина Билык. К слову, недавно она композицию перевела.

Напомним, в декабре прошлого года в Москве прогремела скандальная вечеринка Ивлеевой, куда Киркоров заявился в откровенном, блестящем образе. Казалось бы, его одежда была даже более сдержанной, чем большинство концертных костюмов, но в РФ устроили истерику.

Ксения Собчак, Дима Билан, Сергей Лазарев, украинки Лолита и Анна Asti, сама Ивлеева и многие молодые блогеры столкнулись с осуждением и вынуждены были извиняться за веселье в полуобнаженном виде.

Впоследствии "Медуза" опубликовала список звезд, попавших в "черный список артистов" и ставших нежелательными гостями на концертах и ТВ. Очевидно, именно эти "грехи" теперь "отмаливает" Киркоров в Донецкой области.

Ранее OBOZ.UA писал, что предательница Украины Лолита Милявская также осталась без работы из-за "голой вечеринки", где она лазила на четвереньках в пошлой полупрозрачной одежде. Пострадала и уроженка Черкасс Анна Asti, новогодние выступления которой отменили.

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