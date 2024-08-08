В гостях у сказки. Алла Пугачева без слов высмеяла пропагандистов, заявивших о ее возвращении в Россию

Российская певица Алла Пугачева впервые отреагировала на вбросы пропагандистов относительно ее якобы возвращения домой и большого концерта в России. Звезда без слов разнесла российские медиа своей иронией и развеселила подписчиков.

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Алла Борисовна дала понять, что о возвращении на террористическую родину не может быть и речи. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Примадонна использовала одно из абсурдных видео, где блогер, ссылаясь на прокремлевские ресурсы, лжет о семье Пугачевой и Галкина. Мол, юморист отчаянно хочет избавиться от статуса "иноагента", а его избранница уже собирается домой с детьми.

Недостоверные медиа объяснили это тем, что дети супругов "устали мотаться по миру без своих комнат и друзей".

В конце можно увидеть вставку из другого видео – одного из выпусков советского шоу "В гостях у сказки", где ведущая Валентина Леонтьева (тетя Валя – ред.) анонсировала новую фантастическую историю.

Подписчики звезды поняли иронию и похвалили артистку за тонкий и достойный ответ всем пропагандистам.

Ранее Максим Галкин уже разнес россиян за ложь о его семье.

"Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?" – спросил юморист.

Ранее OBOZ.UA писал, что Верка Сердючка на проукраинском фестивале в Латвии поклонилась со сцены Пугачевой, а затем показала общее фото. Оно вызвало разную реакцию в сети.

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