Филипп Киркоров больше не нужен России: как расплачивается путинист за участие в 'голой вечеринке' Ивлеевой

В России отказываются от "короля эстрады" Филиппа Киркорова после скандальной "голой вечеринки" блогерши Насти Ивлеевой. Несмотря на слезливые извинения и оправдания, пропагандистский "Первый канал" вырезал певца из праздничного концерта "Рождественский вечер с Григорием Лепсом". Кремлевский шут должен был открывать шоу песней "Летите, летите", однако телеканал не стал пускать участника "голой вечеринки" в эфир.

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Под такие же "санкции" попала и певица Глюкоза (Наталья Ионова – настоящее имя). Причина, по которой звезду вырезали из рождественского концерта, такая же – участие в скандальной вечеринке Ивлеевой. Об этом пишут пропагандистские ресурсы.

Сообщается, что праздничное шоу с участием звезд российской эстрады было записано еще 24 декабря, а в эфире "Первого канала" оно вышло в записи 6 января. Киркоров, который на съемках открывал "Рождественский вечер с Григорием Лепсом", во время монтажа отправился в помойку. Кроме того, пришлось вырезать совместные выступления артиста с Люсей Чеботиной и Михаилом Шуфутинским.

Глюкоза же спела на концерте трек "Мурашки", но в эфире ее не было. Анонсы выступлений оскандалившихся артистов также исчезли с официального сайта пропагандистского телеканала.

Самое интересное, что съемки рождественского концерта проходили уже после "голой вечеринки". То есть сначала Киркорова и Глюкозу пригласили, невзирая на ажиотаж в обществе, а когда поняли, что волна хейта не утихла, просто "незаметно" от них избавились.

Следует добавить, что Киркорова также убрали из "Песни года", вырезав даже общие кадры с певцом. Кроме того, артист снялся в ленте "Иван Васильевич меняет все", премьера которой должна была состояться в канун нового года. Впрочем, как можно было догадаться, и оттуда его поспешно "удалили", для чего пришлось искать нового актера и переснимать все сцены с Киркоровым.

Как известно, гостями на вечеринке, кроме Филиппа Киркорова и Глюкозы, были Ксения Собчак, Дима Билан, Сергей Лазарев, украинки Лолита и Анна Asti, сама Ивлеева и многие молодые блогеры. Большинство этих звезд регулярно приглашают выступать на пропагандистских мероприятиях. Теперь всем им объявлен бойкот. Во избежание звезды массово записывают видео с сострадательными извинениями и оправданиями. Это уже сделали Лолита, Киркоров, Билан, Собчак и другие путинисты. Впрочем, это все равно не очень помогло им избежать наказаний и даже колонии. Что ожидает оскандалившихся звезд – читайте в материале.

Ранее мы писали, что предательница Украины Лолита Милявская также осталась без работы из-за "голой вечеринки", где она лазила на четвереньках в пошлой полупрозрачной одежде. Пострадала и уроженка Черкасс Анна Asti, новогодние выступления которой отменили.

Ранее OBOZ.UA также писал, что на вечеринку отреагировал одиозный уроженец Киева Никита Джигурда. Он посоветовал участникам "голой" вечеринки "зажечь" на Донбассе с оккупантами без рук и ног. Отреагировали на этот шабаш и сами оккупанты. Детали – по ссылке.

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