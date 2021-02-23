Этих звезд невозможно узнать до пластики: топ-5 знаменитостей, "перекроивших" себя

В погоне за идеалом голливудские знаменитости часто решаются на кардинальные изменения, которые простые люди сочли бы странными и сумасшедшими.

Чтобы добиться успеха, многие готовы пойти на такие жертвы, от которых другим станет не по себе. Кто-то вырезает себе "лишние" ребра, чтобы добиться тонкой талии, а кто-то и вовсе переделывает лицо, чтобы подходить под шаблонные стандарты красоты. OBOZREVATEL узнал, кто из звезд Голливуда изменил свою внешностью весьма эксцентричным образом.

Деми Мур перед тем, как получить первую роль в кино, исправила в себе много изъянов. Она перенесла операцию на глазах, чтобы убрать косогласие, сделала объемное моделирование скул и сузила нос. Кроме того, однажды она решилась на очень необычную операцию — липомоделирование коленей. Теперь на этом участке ног кожа выглядит более натянутой, чем была прежде. В целом на услуги пластических хирургов актриса постоянно тратит сотни тысяч долларов.

Американская исполнительница шоу в стиле бурлеск и фотомодель Дита фон Тиз – обладательница тончайшей талии в 42 см. При этом ее грудь и обхват бедер обычного объема. Певица не скрывает, что ей пришлось удалить несколько нижних ребер, чтобы заполучить талию мечты.

Дрю Бэрримор стала одной из немногих звезд, которые делали пластические операции в далеких 1990-х. Тогда она решила сделать операцию по уменьшению груди. Несмотря на то, что Дрю посчастливилось иметь свой природный 3 размер груди, она его сменила на 1-й. По ее словам, женщины с большой грудью выглядят неуклюже, а мужчины только и смотрят, что на эту часть тела. Также актриса жаловалась на боли в спине.

Ники Минаж популярна не только благодаря зажигательным трекам, но и своей необычной фигуре. Так, несмотря на то, что певица избегает вопросов о пластике, она сделала не только липосакцию, но и увеличила ягодицы и грудь, добившись 48-сантиметровой разницы между бедрами и талией.

Мэри-Кейт в то время, когда решила покончить с актерской карьерой, явно решила стать меньше похожей на сестру-близняшку. Для этого она исправила разрез глаз, удалила комки Биша и лишилась очаровательной припухлости лица. В целом, образ одной из Олсен стал более строгим из-за того, что она всерьез увлеклась дизайном.

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