Как увеличить губы без уколов: простые советы визажиста. Видео

Опытный визажист Лада Сагдеева рассказала, что для того, чтобы губы визуально казались больше, не обязательно прибегать к уколам или другим болезненным манипуляциям. Так, с помощью помад натуральных оттенков можно сделать губы более выразительными и объемными.

Эффективными рекомендациями специалист поделилась в программе "Kyiv LIVE". Она объяснила, что существует правило, согласно которому правильно подобранная помада должна быть немного ярче натурального цвета губ (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"С помощью нюдовых цветов помады можно увеличить контур ваших губ. Немного схитрить, никому не говоря об этом. Это будет выглядеть очень естественно", – сказала Лада.

Также она добавила, что при увеличении губ обязательно нужно учитывать пропорции лица.

"Я не советую всем увеличивать губы, потому что это точно не нужно каждому. Как человек, который всегда работает с лицом, я рекомендую смотреть на свои пропорции. Если у вас большое лицо, тогда вам можно прибегнуть к процедуре увеличения губ. Но если лицо маленькое – это будет не так уместно выглядеть", – сказала эксперт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук дала несколько простых советов по уходу за губами зимой. Одно из главных правил – пользоваться гигиенической помадой с хорошим составом.