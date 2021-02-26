Эти звезды стали жертвами пластических хирургов. Фото до и после операций

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Как выглядели знаменитости до и после пластики

Еще недавно пластика тела и лица казалась страстью только звезд шоу-бизнеса. Рука пластического хирурга коснулась многих селебрити.

Популярность косметической хирургии ежегодно растет. Теперь уже обычные молодые девушки не жалеют денег на пухлые губы, подтяжку лица и пластику носа. OBOZREVATEL узнал, кто из знаменитостей стал жертвой неудачной пластики.

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле сделала неудачную подтяжку лица.

Известная певица Лайма Вайкуле сделала круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от морщин. Шестидесятилетняя звезда после визита к пластическому хирургу стала настолько непохожей на себя, что фолловеры узнают ее только по голосу. Лицо женщины вышло слишком натянутое, особенно на висках.

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг сделала неудачную пластическую операцию.

Американская певица Кайли Миноуг после неудачной операции получила асимметричное лицо. Поклонники заметили изменения во внешности артистки на художественной выставке, где женщина появилась в серебряном платье с разрезами. Но отвлечь внимание фанатов не удалось: правая бровь Кайли слишком поднята, а лицо приобрело искусственные очертания.

Любовь Успенская

Любовь Успенская шокировала подписчиков неподвижным лицом.

Певица Любовь Успенская неоднократно пользовалась услугами пластических хирургов. Однако после перевоплощения поклонники были шокированы. Косметологи заметно переборщили с ботоксом и лицо звезды стало совсем неподвижным.

Микаэла Романини

Микаэла Романини изуродовала свое лицо неудачной пластикой.

Светская львица Микаэла Романини получила мировую славу, благодаря своей "перекроенной" внешности. Сначала она просто корректировала видимые недостатки, но впоследствии стала зависимой от пластической хирургии. В результате женщина имеет искусственное лицо, которое уже невозможно исправить.

Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев удалил комки Биша и увеличил губы.

Последние снимки Валерия Леонтьева вызвали бурю комментариев в сети. Певец всегда отличался экстравагантной внешностью. Артист удалил комки Биша и увеличил губы, в результате его скулы стали слишком рельефными. Фолловеры подчеркнули, что Леонтьев стал похож на женщину.

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