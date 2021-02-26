Эти звезды стали жертвами пластических хирургов. Фото до и после операций

Еще недавно пластика тела и лица казалась страстью только звезд шоу-бизнеса. Рука пластического хирурга коснулась многих селебрити.

Популярность косметической хирургии ежегодно растет. Теперь уже обычные молодые девушки не жалеют денег на пухлые губы, подтяжку лица и пластику носа. OBOZREVATEL узнал, кто из знаменитостей стал жертвой неудачной пластики.

Лайма Вайкуле

Известная певица Лайма Вайкуле сделала круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от морщин. Шестидесятилетняя звезда после визита к пластическому хирургу стала настолько непохожей на себя, что фолловеры узнают ее только по голосу. Лицо женщины вышло слишком натянутое, особенно на висках.

Кайли Миноуг

Американская певица Кайли Миноуг после неудачной операции получила асимметричное лицо. Поклонники заметили изменения во внешности артистки на художественной выставке, где женщина появилась в серебряном платье с разрезами. Но отвлечь внимание фанатов не удалось: правая бровь Кайли слишком поднята, а лицо приобрело искусственные очертания.

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская неоднократно пользовалась услугами пластических хирургов. Однако после перевоплощения поклонники были шокированы. Косметологи заметно переборщили с ботоксом и лицо звезды стало совсем неподвижным.

Микаэла Романини

Светская львица Микаэла Романини получила мировую славу, благодаря своей "перекроенной" внешности. Сначала она просто корректировала видимые недостатки, но впоследствии стала зависимой от пластической хирургии. В результате женщина имеет искусственное лицо, которое уже невозможно исправить.

Валерий Леонтьев

Последние снимки Валерия Леонтьева вызвали бурю комментариев в сети. Певец всегда отличался экстравагантной внешностью. Артист удалил комки Биша и увеличил губы, в результате его скулы стали слишком рельефными. Фолловеры подчеркнули, что Леонтьев стал похож на женщину.

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