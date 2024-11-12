Бывшая жена Вячеслава Узелкова вышла на связь после его похорон и обратилась к украинцам

После похорон украинского боксера Вячеслава Узелкова, жизнь которого оборвалась 9 ноября, его бывшая супруга Марина Боржемская впервые вышла на связь. Фитнес-тренер обратилась к своим подписчикам, поблагодарив за все слова, как положительные, так и отрицательные, что получила в непростой период.

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Соответствующая публикация появилась на Instagram-странице женщины. Она отметила, что сейчас планирует максимально сосредоточить внимание на защите своих детей, Роберта и Оливия, от всей критики и жестокости.

"Искренне спасибо всем за вашу поддержку, за каждое слово и комментарий, как положительный, так и критический. Мы все разные, и именно в этом разнообразии – наша особенность. Иногда легко судить других, не зная всех деталей. Особенно удивляют комментарии от тех, с кем я даже не встречалась, но кто утверждает, будто хорошо меня знает. У каждого из нас есть своя правда, свое видение и переживания, формирующие наши убеждения. Это нормально, ведь наши жизненные истории пишутся с детства и складываются из влияния родителей, близких, социума и среды", – написала фитнес-тренер.

По словам Марины Боржемской, каждый человек сам выбирает свой жизненный путь. Однако, по ее мнению, независимо от того, какие люди или препятствия бывают, наибольшее внимание необходимо уделять детям. Фитнес-тренер отметила: молодое поколение будет создавать атмосферу в семьях и всей стране, поэтому в их сердцах не должно появляться зла.

"В течение этих лет я научилась защищаться от негатива, осознавая, что каждое слово отражает внутренний мир того, кто его говорит. Но мои дети еще не готовы к этому. Счастье, что у них есть я и люди, которые всегда встанут на защиту, чтобы не разрешить чужим словам посеять зерна жестокости или ненависти в их сердцах", – отметила женщина.

Дополнительно в своих Stories Марина Боржемская искренне поблагодарила каждого подписчика за поддержку. Она призналась, что без добрых слов гораздо сложнее переживала бы потерю бывшего мужа.

Напомним, 9 ноября на 46-м году жизни умер бывший чемпион WBA Intercontinental, IBO International и WBO Intercontinental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков. Трагическую новость сообщили на Facebook-странице Федерация бокса Украины.

Спортсмен имел серьезные проблемы со здоровьем, поэтому весной этого года ему была проведена сложная операция на сердце. После хирургической манипуляции состояние Узелкова стало заметно улучшаться, однако выздороветь ему так и не удалось. У боксера внезапно оторвался тромб.

11 ноября в Виннице прошла церемония прощания со знаменитым спортсменом. На похоронах присутствовали родные и друзья Вячеслава Узелкова, в частности, его бывшая жена Марина Боржемская и их дети – Роберт и Оливия.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сын Узелкова прокомментировал смерть отца, от которого публично отрекся и обвинил во лжи.

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