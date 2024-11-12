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Бывшая жена Вячеслава Узелкова вышла на связь после его похорон и обратилась к украинцам

Анастасия Какун
Люди
3 минуты
1,8 т.
Бывшая жена Вячеслава Узелкова вышла на связь после его похорон и обратилась к украинцам

После похорон украинского боксера Вячеслава Узелкова, жизнь которого оборвалась 9 ноября, его бывшая супруга Марина Боржемская впервые вышла на связь. Фитнес-тренер обратилась к своим подписчикам, поблагодарив за все слова, как положительные, так и отрицательные, что получила в непростой период.

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Соответствующая публикация появилась на Instagram-странице женщины. Она отметила, что сейчас планирует максимально сосредоточить внимание на защите своих детей, Роберта и Оливия, от всей критики и жестокости.

Бывшая жена Вячеслава Узелкова вышла на связь после его похорон и обратилась к украинцам

"Искренне спасибо всем за вашу поддержку, за каждое слово и комментарий, как положительный, так и критический. Мы все разные, и именно в этом разнообразии – наша особенность. Иногда легко судить других, не зная всех деталей. Особенно удивляют комментарии от тех, с кем я даже не встречалась, но кто утверждает, будто хорошо меня знает. У каждого из нас есть своя правда, свое видение и переживания, формирующие наши убеждения. Это нормально, ведь наши жизненные истории пишутся с детства и складываются из влияния родителей, близких, социума и среды", – написала фитнес-тренер.

Бывшая жена Вячеслава Узелкова вышла на связь после его похорон и обратилась к украинцам

По словам Марины Боржемской, каждый человек сам выбирает свой жизненный путь. Однако, по ее мнению, независимо от того, какие люди или препятствия бывают, наибольшее внимание необходимо уделять детям. Фитнес-тренер отметила: молодое поколение будет создавать атмосферу в семьях и всей стране, поэтому в их сердцах не должно появляться зла.

"В течение этих лет я научилась защищаться от негатива, осознавая, что каждое слово отражает внутренний мир того, кто его говорит. Но мои дети еще не готовы к этому. Счастье, что у них есть я и люди, которые всегда встанут на защиту, чтобы не разрешить чужим словам посеять зерна жестокости или ненависти в их сердцах", – отметила женщина.

Бывшая жена Вячеслава Узелкова вышла на связь после его похорон и обратилась к украинцам

Дополнительно в своих Stories Марина Боржемская искренне поблагодарила каждого подписчика за поддержку. Она призналась, что без добрых слов гораздо сложнее переживала бы потерю бывшего мужа.

Напомним, 9 ноября на 46-м году жизни умер бывший чемпион WBA Intercontinental, IBO International и WBO Intercontinental в полутяжелом весе Вячеслав Узелков. Трагическую новость сообщили на Facebook-странице Федерация бокса Украины.

Бывшая жена Вячеслава Узелкова вышла на связь после его похорон и обратилась к украинцам

Спортсмен имел серьезные проблемы со здоровьем, поэтому весной этого года ему была проведена сложная операция на сердце. После хирургической манипуляции состояние Узелкова стало заметно улучшаться, однако выздороветь ему так и не удалось. У боксера внезапно оторвался тромб.

Бывшая жена Вячеслава Узелкова вышла на связь после его похорон и обратилась к украинцам

11 ноября в Виннице прошла церемония прощания со знаменитым спортсменом. На похоронах присутствовали родные и друзья Вячеслава Узелкова, в частности, его бывшая жена Марина Боржемская и их дети – Роберт и Оливия.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сын Узелкова прокомментировал смерть отца, от которого публично отрекся и обвинил во лжи.

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