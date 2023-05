Бен Аффлек, Меган Фокс и другие: пять звезд, которые панически боятся авиаперелетов

Карьера звезды неразрывно связана с большим количеством передвижений по миру. Самый легкий и быстрый способ добраться куда-то – самолет. Но ведь он и самый страшный. Многие люди страдают аэрофобией – паническим страхом перелетов. Есть среди них и мировые знаменитости.

OBOZREVATEL рассказывает о пятерке суперзвезд, которым каждый раз перед посадкой в самолет приходится преодолевать собственный ужас. У некоторых за этим действительно стоят устрашающие истории.

Бен Аффлек

Оскароносный актер и режиссер в детстве попал в происшествие, нанесшее его психике непоправимый вред. В девять лет он сам, без сопровождения взрослых, отправился в Вашингтон самолетом. Уже после взлета в воздушное судно с будущей звездой на борту попала молния. В двигателе начался пожар и самолет пришлось экстренно сажать. С тех пор Аффлек не горит желанием лишний раз летать.

Меган Фокс

Сначала у актрисы не было никаких проблем, пока в возрасте примерно 20 лет она не получила работу в Нью-Йорке, живя при этом в Лос-Анджелесе. Летать через все Штаты Фокс приходилось каждые четыре дня. И тогда она стала замечать этот страх. Чтобы справиться с ним, она придумала свой собственный способ – она включает себе музыку, которая вселяет в нее уверенность, что она не умрет. Обычно это Бритни Спирс и ее альбом Oops!... I Did It Again.

Кейт Уинслет

Звезда "Титаника" и "Аватара: Путь воды" не впадает в панику на борту воздушного судна, но доверять этому виду транспорта на 100% не может. Поэтому она придумала весьма рациональный план, как свести к минимуму риски, которые порождают перелеты. Она никогда не летает одним рейсом со своим мужем. Причина проста – вероятность, что оба борта упадут и они оба погибнут очень мала. А значит, ее дети не останутся круглыми сиротами. Зная это, актриса чувствует себя в самолете более спокойно.

Сандра Буллок

Знаменитость пережила авиакатастрофу на самом деле. В 2000 году она летела частным бортом из Техаса в Вайоминг, когда самолет во время приземления попал в метель и упал на снег. К счастью, Буллок, ее друг и два члена экипажа уцелели. Но с тех пор свой страх перед полетами актриса описывает не иначе как смертельный. Укротить его звезде помогло предложение сняться в фантастическом фильме Альфонсо Куарона "Гравитация". За роль астронавтки Райан Стоун, которая, несмотря на парализующий страх, вынуждена искать способ вернуться на Землю после катастрофы в космосе, Буллок тогда получила номинации на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Дженнифер Лоуренс

В 2017 году у самолета с лауреаткой "Оскара" на борту отказали сразу два двигателя. Произошло это на высоте около 9,5 километров. Воздушное судно начало падать и только благодаря профессионализму пилотов никто не пострадал во время этого инцидента. Но авария настолько напугала Лоуренс, что она начала ощущать приливы страха в самолете и однажды пыталась выпрыгнуть из судна авиакомпании Air France из-за приступа клаустрофобии. Держать свой ужас под контролем актриса пытается с помощью психотерапии.

