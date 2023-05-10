С бездомными, в гараже и не только: 5 звезд, которые в начале карьеры жили, где попало

Карьера в мире развлечений не всегда начинается с красных ковров и роскошных отелей. Для многих личностей из мира кино, музыки и телевидения путь к славе был трудным, а их мечта стать популярными начиналась с ночевки где попало.

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Рассказываем о звездах, которые, несмотря на свои скромные устои, сумели достичь больших высот и стать примерами для подражания. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Дженнифер Лопес

Американская актриса, певица, танцовщица, продюсер и бизнес-леди Дженнифер Лопес в детстве твердо решила, что будет заниматься танцами. Окончив школу, она поссорилась с родителями, потому что те не поддержали ее выбор: "Знаете? Я совсем не хотела учиться в колледже. Я хотела заниматься танцами по полной, а мама настаивала, что должна получить образование. Итак, я ушла из дома".

18-летняя Джей Ло несколько месяцев была бездомной и ночевала на диване в танцевальной студии. Спустя год она переехала в Лос-Анджелес и начала строить успешную карьеру.

2. Дэниел Крейг

Это английский актер, ставший всемирно известным благодаря роли Джеймса Бонда. В начале своей карьеры Дэниелу Крейгу едва хватало зарплаты на еду и бюджетную одежду. Ему крайне редко поступали предложения по съемкам в кино. Приходилось ночевать у друзей, а иногда даже в приютах для бездомных и на скамейках в лондонских парках. Это не сломило будущую звезду, а придало сил, чтобы воплотить мечту в реальность.

3. Холли Берри

Американская киноактриса Холли Берри в 20 лет переехала в Нью-Йорк. Тогда ей негде было ночевать, а денег на съемное жилье не хватало. Она вынуждена была жить в приютах для бездомных. Но Холли не сдавалась. Она снова и снова ходила на кастинги, чтобы добиться желаемого. Как видим, ей это удалось.

4. Жан-Клод Ван Дамм

Американский и бельгийский актер, сценарист и кинорежиссер Жан-Клод Ван Дамм в юные годы переехал в Лос-Анджелес. Он не смог получить работу так быстро, как хотелось бы. Итак, будущей звезде приходилось ночевать в гаражах местных жителей в обмен на помощь в уборке. Каждое утро Жан-Клод вытирал пыль, подметал, мыл пол и посуду, и только потом шел на кастинги.

5. Джим Керри

Канадско-американский актер, комик и художник Джим Кэрри начал свою карьеру в 11 лет. Он выступал в комедийных клубах Канады. В тот период у него не было постоянного места для ночлега, и приходилось спать в своем стареньком автомобиле и в отелях низкого класса. Благодаря своему таланту и упорству Керри преодолел трудности и стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

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