База НАТО в Севастополе и распад РФ на 10 государств: Тарас Тополя спрогнозировал будущее России

Фронтмен группы "АНТИТІЛА" Тарас Тополя, который с 24 февраля 2022 года активно участвует в приближении победы Украины в войне, рассказал, какое единое будущее России видит и какой должна стать наша страна. Он верит в неизбежность вступления в НАТО и в то, что Россия исчезнет с карты мира как государство на половину континента.

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Себя Тарас Тополя называет оптимистом, ведь уверен только в победе Украины в войне с террористической страной. Как артист рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, он с командой "АНТИТІЛ" не имеет права опускать руки и должен до последнего работать ради будущего Родины.

Тополя уверен, что единственным способом победить РФ будет распад страны-агрессора изнутри, но для этого должны сделать свой вклад народы, находящиеся сейчас в составе великой империи. По его словам, на территории современной России рано или поздно образуется более десяти новых государств.

"Я уверен, что самый эффективный способ победить Россию – это вызвать тем или иным образом распад ее изнутри. Чтобы центробежные силы начали откалывать от центра, от этой авторитарной вертикали народы, которые сейчас находятся в тюрьме, там, в России. И чем быстрее эти силы начнутся, тем лучше для украинцев. Поэтому я уверен, что рано или поздно мы будем наблюдать все эти процессы. И очень хочу, чтобы из того политико-территориального формирования, которое сейчас называется Российская Федерация, образовалось 10 или больше новых государств", – признался музыкант.

Артист верит, что украинцы освободят Крым от оккупации, а "АНТИТІЛА" сыграют там долгожданный обещанный концерт, который будет организован при поддержке Главного управления разведки. В частности, Тарас Тополя верит, что когда-то наше государство присоединится к НАТО и предложит Севастополь как месторасположение своей базы.

"Я действительно оптимист, потому что последнее, что "АНТИТІЛА" сделают, – это понурят нос и опустят руки. Мы уверены, что Крым будет освобожден. Мы уверены, что там будет концерт "АНТИТІЛ", что "Укрзалізниця" пустит туда поезд". И мы уверены, что когда-нибудь в Севастополе будет база НАТО. Иначе мы не имеем права, иначе не может быть. Поэтому мы так заявляем, и если бы мы, знаете ли, понурывали нос и мыслили лишь реалистично, считали какие-то соотношения сил, то, напомню, мы могли бы уже проиграть на третий день эту войну", – говорит певец.

Рассказал артист также о том, какой видит идеальную победу Украины в войне, чтобы спустя годы не пришлось с террористами воевать детям и следующим поколениям. Прежде всего, все оккупированные территории должны быть освобождены, а военнопленные – быть дома, с семьями.

"Победа – это освобождение всех украинских территорий, это возвращение украинцев домой, возвращение из плена всех находящихся там, это возвращение украинских детей, которые были похищены, это выплата репараций всем пострадавшим от войны, и семьям, и близким, и родным всех тех, кто погиб. Это восстановление Украины, восстановление всех разрушенных городов, инфраструктуры. Это пояс безопасности на границе с Украиной, демилитаризованная зона. И это, конечно, вступление Украины в Европейский Союз и НАТО, и распад Российской Федерации. Это моя безупречная победа. А какой она будет в действительности, реальность покажет", – добавил Тарас Тополя.

Музыкант также объяснил, как относится к "хорошим россиянам", которые такими стали после 2022 года, а до этого активно поддерживали диктатора Владимира Путина. Под "прицел" попал шоумен Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой, которые выехали в Израиль и поддерживают Украину. Что именно о них сказал Тарас Тополя – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что артист отрефлексировал о языковой ситуации в Киеве. По его словам, дети массово говорят по-русски, а родители игнорируют важность перехода на украинский.

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