Концерт в Крыму состоится, ГУР гарантирует: 'Антитіла' рассказали о тайном грузе для бойцов Буданова за средства с продажи 5000 билетов. Видео

Группа "Антитіла" заявил о переносе концерта в Ялте в Крыму, который был запланирован на 23 августа 2024 года именно на канун Дня независимости Украины. И хотя предстоящая дата еще неизвестна, фронтмен Тарас Тополя убеждает, что только от украинцев зависит, насколько далеко будет отсрочено шоу. Впрочем, группа всеми силами пытается ускорить этот процесс своим "тайным грузом", который приобрели для Главного управления разведки Минобороны на средства полученные с продажи билетов.

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Более того, оказывается, именно ГУР МОУ изначально было партнером и соорганизатором концерта "Антител" в Ялте. Как рассказали OBOZ.UA в пресс-службе группы, они уже начали подготовку к масштабному концерту, но немного не рассчитали время.

"Хлопки в Крыму, уничтоженные десятки складов оружия оккупантов, их горящий "аналоговнет" и распиаренное ПВО – это лишь начало подготовки к концерту в Ялте. Для ускорения проведения мероприятия сейчас добавляется очень необходимое и дорогостоящее оборудование для одного из подразделений ГУР. Бойцы с самого начала были партнерами концерта в Крыму, а возможно и целого крымского тура. Более пяти тысяч проданных билетов на концерт в Ялте превратились в донат в 4,5 миллиона гривен. Сегодня мы объявляем перенос концерта в Ялте и оставляем открытой дату его проведения в будущем. Этот концерт требует немного более долгой подготовки и немного больших хлопков", – анонсировал Тарас Тополя.

Также группа объявила, что помочь уменьшить срок ожидания концерта поможет "тайный груз", который был приобретен за вырученные 4,5 миллиона гривен с продажи билетов. Пока его название и действие не раскрывают, но отмечают, что работает он с воды и поможет воинам военачальника Кирилла Буданова деоккупировать украинский Крым.

"Мы будем работать над тем, чтобы приблизить это событие. 4,5 миллиона гривен, по которым несколько приобрели, несколько очень интересное, боевое и полезное, будет направлено на будущую деоккупацию Крыма. Передается этот таинственный груз подразделению ГУР, эффективно и системно выполняющий боевую работу в Черном море на крымском направлении", – отметил фронтмен "Антитіл".

В видеообращении к украинцам группа вставила платежный документ, как доказательство того, что этот груз был приобретен еще месяц назад и, вероятно, уже попал в руки тех, кто им должен распоряжаться.

"Все средства с дальнейших продаж также будут направлены на нужды ГУР. Так что знайте, каждый купленный вами билет – это еще и донат на деоккупацию Крыма. И напоследок, партнером и соорганизатором концерта "Антитіл" в Ялте является Главное управление разведки. Помните, Крым – это Украина", – подчеркнули "Антитіла".

Однако Тарас Тополя отметил, что все приобретенные билеты, датированные на 23 августа 2024 года, в дальнейшем остаются действительными. Впрочем, он предостерег, что со временем их цена будет расти, но продажи все еще открыты.

Стоит отметить, что в марте "Антитіла" объясняли, что анонсированный на август концерт, который приходится отсрочивать, был жестом поддержки, а не обещанием деоккупировать Ялту в конкретные даты. Уже тогда солист уверял, что шоу в Крыму обязательно состоится даже если его перенесут.

Ранее OBOZ.UA писал, что еще в мае 2023 года Тарас Тополя намекнул, что "Антитіла" знают то, что неизвестно многим другим о военных действиях в Крыму. А массовые взрывы на полуострове – только разогрев к концерту.

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