'Если бы Галкин пошел в президенты…' Фронтмен АНТИТЕЛ признался, почему 'хорошие россияне' ему безразличны

Лидер популярной украинской группы "Антитела" Тарас Тополя признался, как относится к "хорошим россиянам", таким как Алла Пугачева или Максим Галкин, которые после начала полномасштабной войны осудили путинский режим. Артист поделился, что ему абсолютно безразличны такие граждане РФ, поскольку без радикальных действий их позиция мало на что влияет.

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Об этом 37-летний певец рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он отметил, что стал бы больше обращать внимание на "хороших россиян", будь они нацелены на изменение политики своей страны.

"Ну смотрите, я отношусь к ним индифферентно, прозрачно. Если бы Галкин, например, заявил, что идет в президенты, и серьезно нацелился бы на кресло главы России, тогда бы я начал к нему как-то относиться, комментировать. А пока его позиция примерно настолько влияет на, скажем, позицию Путина и на деятельность этой военной машины, как взмах крыльев бабочки", – выразился знаменитость.

По словам Тараса Тополи, то, что некоторые влиятельные жители РФ поддерживают Украину, безусловно, хорошая тенденция. Однако артист акцентирует внимание на том, что такая позиция появилась только после наиболее агрессивной стадии террористического путинского режима.

"Они с Пугачевой вроде бы поддерживают Украину и все. Опять же, где они были в 2014 году, в 2015-м? И на этом спасибо", – отметил вокалист.

Полное интервью с Тарасом Тополей выйдет 8 октября на сайте OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тарас Тополь удивил языковой ситуацией в школе Киева.

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