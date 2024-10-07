Все дети говорят по-русски: Тарас Тополя удивил языковой ситуацией в школе Киева

Известный певец, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который шесть месяцев провел на передовой в качестве парамедика, удивил досадной языковой ситуацией, которую заметил в школе своего сына. По словам исполнителя, в одном из учебных заведений Киева почти все дети общаются на русском.

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Об этом артист рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он отметил, что до сих пор не все родители осознают, насколько важно воспитывать новое поколение только на украинском языке.

"Эта ситуация меня смущает. Вот я сейчас отвел Марка в школу утром, и все дети говорят по-русски. Это в Киеве. Осуждать я не могу, потому что это родители, которые общаются на русском языке, с этими родителями другие родители общались на русском языке", – поделился музыкант.

По мнению Тараса Тополи, не все родители решаются принять одно из важнейших решений в воспитании детей – полностью перейти на украинский. Сознается, что вместе с женой Еленой решили общаться только соловьиной со своим первенцем, Романом в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма и война на Донбассе. Этой позиции придерживаются и в воспитании всех троих детей.

"В других семьях не так. И я, к сожалению, констатирую, что языковая среда в Киеве продолжает быть русскоязычной, несмотря ни на что", – рассказал певец.

Как известно, в настоящее время менее 40% детей общаются исключительно на украинском языке за пределами школы. По словам председателя Государственной службы качества образования Руслана Гурака, на неутешительные показатели влияет привычка молодого поколения общаться на негосударственном и язык, который преобладает в коммуникации семьи.

Поэтому в Верховной Раде предложили принять законопроект об украиноязычной среде в школах. Он будет предусматривать запрет для педагогов употреблять русский на переменах и в частном общении на территории учебного заведения. Кроме того, приобщаться к инициативе будут обязаны и родители.

Полное интервью с Тарасом Тополей выйдет 8 октября на сайте OBOZ.UA.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "АНТИТЕЛА" завершили тур в США в рамках проекта Culture VS War и собрали 10 миллионов гривен.

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