Автора 'Метро 2033' Глуховского, который поддержал Украину, приговорили в РФ к 8 годам лишения свободы за 'фейки об армии'

Известный российский писатель и сценарист Дмитрий Глуховский, который с 2014 года активно осуждает путинский режим и российскую агрессию, был заочно приговорен к восьми годам колонии общего режима по обвинению в "распространении фейков о российской армии". Соответствующий приговор вынес Басманный суд Москвы, тем временем прокуратора требовала для автора популярных романов "Метро 2033", "Текст", "Пост" и других девять лет лишения свободы.

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Об этом пишет "Медиазона". Поводом для уголовного преследования писателя-оппозиционера послужили его публикации в соцсетях о войне в Украине, в которых он открыто осуждал действия оккупантов.

В материалах дела указали, что Глуховский разместил на своих личных страницах в социальных сетях тексты и видеоролики, "смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения в якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных преступлений в ходе специальной военной операции на Украине".

Против писателя показания давали сотрудница пропагандистского информационного агентства NewsFront Юлия Лозанова (Витязева), редактор "Рупора Москвы" и АНО "Аналитический центр проблем безопасности" Иван Климов. Интересно, что ни первая, ни второй лично знакомы с Глуховским не были, однако в зале суда они заявили, что их задели посты оппозиционера про Бучу и Мариуполь.

Адвокат автора Вероника Полякова назвала преследования ее подзащитного "политическими", а предъявленное обвинение – "не соответствующим нормам закона". Она требовала оправдательного приговора.

Дело в отношении Глуховского рассматривалось заочно, поскольку "распространитель фейков" об армии РФ практически сразу после полномасштабного вторжения покинул страну-террористку и остается заграницей.

Напомним, автор постапокалиптического романа "Метро 2033" 3 мая прошлого года заявил, что Россия уже проиграла в войне с Украиной. Писатель также сказал, что Путин страдает комплексом самозванца и объяснил, как с помощью войны он решает свои проблемы.

Из-за громких антивоенных заявлений в июне 2022 года россиянина объявили в розыск в Российской Федерации, а в октября признали "иноагентом".

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