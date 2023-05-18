В России заочно арестовали Машу Ефросинину за 'распространение военных фейков'

Украинская телеведущая и блогер Мария Ефросинина с первого дня полномасштабного вторжения жестко высказывалась в адрес оккупантов и российской власти. За это аккаунты знаменитости в социальных сетях не один раз блокировали, а в начале 2023 года ее признали террористкой в РФ и объявили в розыск. Видимо, последние действия не принесли никаких результатов, потому суд принял новое решение – арест.

Видео дня

Как сообщил пропагандистский Telegram-канал "Медиазона", суд в Москве заочно арестовал Ефросинину по делу о военных фейках. Там утверждают, что звезда распространяет неправдивую информацию о российской армии.

Согласно тексту постановления, уголовное дело против уроженки Керчи возбудили 7 апреля 2022 года, поводом для него стали публикации в Instagram телеведущей. В марте нынешнего года Марию объявили в розыск, а 18 мая 2023 года стало известно о так называемом заочном аресте артистки.

Ефросинина уже успела отреагировать на новое "наказание" страны-агрессора. Она перепостила Instagram-stories Сергея Никитюка, который написал: "Верной дорогой идете". "А то я уже начала беспокоиться", – ответила ведущая.

К слову, летом 2022 года тот же Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что российскую порноактрису Еву Элфи внесли в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины. В 2018 году, когда девушку заинтересовал порнобизнес, ее пригласили в оккупированный Крым, куда она охотно уехала. Пересечение границы со стороны РФ означает поддержку путинского режима.