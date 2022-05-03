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Глуховский увидел в Путине комплекс самозванца и объяснил, как с помощью войны он решает свои проблемы

Ульяна Виноградова
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Глуховский увидел в Путине комплекс самозванца и объяснил, как с помощью войны он решает свои проблемы

Российский писатель Дмитрий Глуховский заявил, что развязавший кровавую войну против Украины президент России Владимир Путин таким образом пытается решить собственные проблемы. Он считает, что у диктатора есть комплекс.

Об этом автор высказался в интервью изданию "Медуза". В частности, Глуховский ответил на вопрос, считает ли он эту войну колониальной. Также писатель подтвердил то, что Путин пытается продлить срок своего правления.

Дмитрий Глуховский считает, что народ РФ, "тоскует по советскому эстетическому величию".

"Я думаю, Путин в первую очередь пытается решить проблему ощущения себя случайным человеком в истории великой страны. Как мы знаем, он очень увлекается изучением истории России, и, конечно, должен сравнивать себя со своими предшественниками – тем более что срок пребывания во власти у него уже дольше, чем у многих из них. Он решает вопрос вписывания своего имени в историю России", – сказал Глуховский.

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По его словам, у российского диктатора есть ряд психологических комплексов и физических заболеваний.

"Путин, Горбачев, Хрущев, Сталин, Ленин, Николай II, Александр III, Екатерина II, Петр I, а как запомнят меня, а что сделал я? Пусть меня запомнят как человека, который собрал растерянные Горбачевым земли. Человеком, который попытался исправить величайшую геополитическую трагедию двадцатого столетия – развал СССР!" – добавил автор.

Он считает, что в этом Путину помогает сам народ РФ, "тоскующий по советскому эстетическому величию, коммунистической пассионарности и социалистическому соцпакету". Причиной данной тенденции Глуховский назвал идеализацию "совка" по центральному ТВ.

Дмитрий Глуховский назвал Путина самозванцем.

"И путинская элита – назначенцы назначенца, терзаемые теми же комплексами и сомнениями, – на склоне лет хватается за шанс вписать себя в исторические учебники рядом с государем, пусть и буковками поменьше. У них это тоже личное. Но это одновременно и очень общественно значимый вопрос, потому что комплекс самозванца преодолевается не только при помощи строительства грандиозного дворца, но и при помощи убийства десятков тысяч украинцев и десятков тысяч россиян", – резюмировал Глуховский.

Отметим, среди самых известных произведений писателя – постапокалиптические романы "Метро 2033", "Метро 2034" и "Пост", романы-антиутопии "Метро 2035" и "Будущее", реалистический роман "Текст" и мистический роман "Сумерки", а также сборник "Рассказы о Родине".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Глуховский заявил, что Россия уже проиграла в войне с Украиной. Это, по его мнению, случилось благодаря экономическим санкциям, расширению альянса НАТО и отказу от энергоресурсов из РФ.