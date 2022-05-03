Глуховский увидел в Путине комплекс самозванца и объяснил, как с помощью войны он решает свои проблемы

Российский писатель Дмитрий Глуховский заявил, что развязавший кровавую войну против Украины президент России Владимир Путин таким образом пытается решить собственные проблемы. Он считает, что у диктатора есть комплекс.

Об этом автор высказался в интервью изданию "Медуза". В частности, Глуховский ответил на вопрос, считает ли он эту войну колониальной. Также писатель подтвердил то, что Путин пытается продлить срок своего правления.

"Я думаю, Путин в первую очередь пытается решить проблему ощущения себя случайным человеком в истории великой страны. Как мы знаем, он очень увлекается изучением истории России, и, конечно, должен сравнивать себя со своими предшественниками – тем более что срок пребывания во власти у него уже дольше, чем у многих из них. Он решает вопрос вписывания своего имени в историю России", – сказал Глуховский.

Видео дня

По его словам, у российского диктатора есть ряд психологических комплексов и физических заболеваний.

"Путин, Горбачев, Хрущев, Сталин, Ленин, Николай II, Александр III, Екатерина II, Петр I, а как запомнят меня, а что сделал я? Пусть меня запомнят как человека, который собрал растерянные Горбачевым земли. Человеком, который попытался исправить величайшую геополитическую трагедию двадцатого столетия – развал СССР!" – добавил автор.

Он считает, что в этом Путину помогает сам народ РФ, "тоскующий по советскому эстетическому величию, коммунистической пассионарности и социалистическому соцпакету". Причиной данной тенденции Глуховский назвал идеализацию "совка" по центральному ТВ.

"И путинская элита – назначенцы назначенца, терзаемые теми же комплексами и сомнениями, – на склоне лет хватается за шанс вписать себя в исторические учебники рядом с государем, пусть и буковками поменьше. У них это тоже личное. Но это одновременно и очень общественно значимый вопрос, потому что комплекс самозванца преодолевается не только при помощи строительства грандиозного дворца, но и при помощи убийства десятков тысяч украинцев и десятков тысяч россиян", – резюмировал Глуховский.

Отметим, среди самых известных произведений писателя – постапокалиптические романы "Метро 2033", "Метро 2034" и "Пост", романы-антиутопии "Метро 2035" и "Будущее", реалистический роман "Текст" и мистический роман "Сумерки", а также сборник "Рассказы о Родине".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Глуховский заявил, что Россия уже проиграла в войне с Украиной. Это, по его мнению, случилось благодаря экономическим санкциям, расширению альянса НАТО и отказу от энергоресурсов из РФ.