Алла Пугачева, Памела Андерсон и Ларри Кинг: звезды-рекордсмены по количеству браков

Журналисты не успевают писать новости о звездных свадьбах и разводах. Порой создается впечатление, что знаменитости только и занимаются тем, что устраивают личную жизнь.

Однако некоторые представители шоу-бизнеса по количеству браков побили все рекорды. Кто из селебрити не сдался в попытках найти свою настоящую вторую половинку – читайте в материале OBOZREVATEL.

Памела Андерсон – 6 браков

На днях актриса вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, с которым сблизилась за время карантина в прошлом году. По счету это уже ее шестой брак. Памела впервые вышла замуж в 1995 году за рок-музыканта Томми Ли, во второй раз – в 2006 году за другого рок-музыканта, а замужем за кинопродюсером Риком Саломоном красотка была дважды: с 2007 по 2008 год и с 2014 по 2015 год. В январе прошлого года фотомодель сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом, а уже через две недели пара рассталась.

Алла Пугачева – 5 браков

Личная жизнь Примадонны в последние десятилетия не сходит со страниц "желтой прессы". Поэтому напомним лишь, что браки Пугачевой с Филиппом Киркоровым (младше ее на 18 лет) и Максимом Галкиным (младше ее на 27 лет) были четвертым и пятым по счету в ее паспорте.

Алла Пугачева родила дочь Кристину Орбакайте в первом браке с литовским цирковым артистом Миколасом Орбакасом. И несмотря на то, что по слухам, у артистки было до 50 романов, официальных браков – всего пять.

Людмила Гурченко – 5 браков

Звезда советского экрана была замужем пять раз. Первые три замужества длились по три года. Известно, что в одном из этих союзов у Гурченко родилась дочь. В последнем браке актриса прожила 20 лет, вплоть до своей смерти.

Кроме того, в ее жизни был продолжительный гражданский брак.

Джеймс Кэмерон – 5 браков

История семейных отношений суперрежиссера Джеймса Кэмерона – это, в сущности, история его кинокарьеры. Со своей первой женой, официанткой Шэрон Уильямс, он познакомился еще в 18 лет. В 1985 году, после съемок "Терминатора", Кэмерон женился второй раз на продюсере, потом завязал недолгие отношения с постановщицей. Также режисер женился на звезде "Терминаторов" Линде Гамильтон, а после – на Сьюзи Эмис, сыгравшей небольшую роль в "Титанике".

Ларри Кинг – 8 браков

Знаменитый американский тележурналист и ведущий ток-шоу за свою жизнь был женат восемь раз. Его бурные романы не мешали карьере: шоу Кинга попало в Книгу рекордов Гинесса, а он сам получил невероятное количество престижных премий.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о вторых половинках знаменитостей, которые далеки от идеальных модельных параметров.