Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг

Умер известный телеведущий, американский тележурналист, автор ток-шоу "Larry King Live" Ларри Кинг.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Twitter. Звезды не стало 23 января. Он скончался в медцентре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

В начале месяца Кинг попал в больницу с COVID-19. Ранее он перенес несколько сердечных приступов, также у него диагностировали диабет. В 2017 году Кинг прошел курс лечения от рака легких.

В августе 2020 года телеведущий потерял сразу двоих детей: сына Энди Кинга и дочь Чайю. Она боролась с раком легких.

Лоуренс Зейгер (настоящее имя телеведущего) родился в Нью-Йорке. Его отец Эдди Зейгер – ортодоксальный еврей и эмигрант из Коломыи, а мать эмигрантка из Вильнюса, Литва.

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