Киркоров представит Молдову на Евровидении 2021

Популярный российский артист Филипп Киркоров заявил, что едет на музыкальный конкурс "Евровидение 2021" и представит там Молдову. Также вместе с ним выступит исполнительница Наталья Гордиенко.

Соответствующее заявление знаменитость сделал на своей странице в Instagram. Он отметил, что будет покорять известный конкурс.

Кроме того, по словам Киркорова, международная команда готовит "сладкую премьеру", и уже в ближайшее время выйдет новая композиция.

Артист надеется, что его поклонникам понравится песня и он сможет их удивить.

Напомним, Филипп Киркоров – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер. Он часто попадает в различные скандалы, в том числе и политические.

Ранее стало известно, что знаменитость в течение пяти лет не сможет посещать Литву. Причиной стало то, что Киркоров признает и поддерживает оккупацию Крыма, а также посещает эту территорию.

Позже выяснилось, что Киркоров собрался судиться с Литвой. Адвокат Александр Добровинский рассказал, что артист доверил ему вести свои дела в судах Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Филипп Киркоров назвал президента Российской Федерации Владимира Путина лучшим.