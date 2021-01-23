Ларри Кинг брал интервью у Путина, а его братья служили в армии СССР: интересные факты о легендарном журналисте

В субботу, 23 января, в Лос-Анджелесе (США) умер американский телеведущий Ларри Кинг. В начале января он был госпитализирован в больницу с коронавирусом. До этого журналист перенес несколько сердечных приступов и страдал диабетом.

OBOZREVATEL собрал самые известные и интересные факты о легендарном телеведущем.

Ларри Кинг (Лоуренс Харви Зайгер – псевдоним появился в 1950-х годах во время работы на радио WAHR в Майами) родился в Бруклине (Нью-Йорк) в 1933 году в семье еврейских иммигрантов – отец из Австрии, мать – из Беларуси.

В одном из интервью Кинг рассказывал, что его двоюродные братья воевали во Второй мировой войне в составе советской армии.

Изначально Кинг работал на радиостанции "на подхвате" и выполнял мелкие задания, а ведущим он стал после того, как уволился один из сотрудников. Впервые он вышел в эфир 1 мая 1957 года. "Я придвинулся к микрофону и произнес: "Доброе утро. Сегодня я вышел в эфир первый раз. Я мечтал об этом всю свою жизнь. Я репетировал весь уикэнд. Пятнадцать минут назад мне дали новое имя. Я приготовил музыкальную заставку. Но во рту у меня пересохло. Я нервничаю. А директор станции только что пнул дверь ногой и сказал: "Здесь говорить надо". Сумев наконец хоть что-то сказать, я обрел уверенность — дальше передача пошла как по маслу", – вспоминал журналист.

В 1971 году в карьере Кинга был перерыв после ареста. Он должен был передать агенту, который занимался расследованием убийства Джона Кеннеди, 5 тысяч долларов, но тот не получил деньги.

Кинга арестовали за кражу в крупном размере, но обвинение сняли позднее за истечением срока давности. При этом из-за скандала Кинг потерял работу и некоторое время не был нигде трудоустроен, однако продолжал работать диктором и писать статьи.

Сам Кинг называл себя интервьюером, а не телеведущим. Свое первое интервью он записал с официантом Pumpernick’s Restaurant в Майами в конце 1950-х.

Телепрограмма Larry King Live выходила на CNN с 1985 по 2010 год и попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое длительное регулярное телешоу с бессменным ведущим.

Кинг выпустил ряд книг о своей работе и жизни.

За свою карьеру Кинг провел десятки тысяч бесед на радио и телевидении. Он брал интервью у всех президентов США, начиная с Ричарда Никсона. Также дважды к нему на программу приходил президент России Владимир Путин – в 2000 году и в 2010-м. Во время первого он сказал фразу "Она утонула", которая стала мэмом. Так глава государства ответил на вопрос Кинга о том, что случилось с подводной лодкой "Курск".

Ларри Кинг был женат восемь раз на семи женщинах. С одной из своих жен (Алена Акинс) ведущий оформлял отношения дважды. Его последняя жена – Шон Саутвик – моложе мужа на 26 лет. От разных браков у него пятеро детей, а также есть внуки и правнуки.

На протяжение долгих лет у Кинга были проблемы с сердцем. В 1987 году сделали операции по шунтированию. После этого журналист основал Кардиологический фонд Ларри Кинга для помощи пациентам, у которых нет медицинской страховки.

Ларри Кинг называл себя "агностиком или даже атеистом". Он неоднократно заявлял, что хочет, чтобы его тело заморозили после смерти, так как он не верит в высшие силы. Также журналист говорил, что боится смерти.