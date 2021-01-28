Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж за телохранителя. Фото со свадьбы

Американская актриса, звезда Playboy 53-летняя Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж. Ее возлюбленным стал телохранитель Дэн Хейхерст.

Они сыграли свадьбу перед Рождеством в поместьи знаменитости на острове Ванкувер в Канаде. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, пара познакомилась в начале 2020 года. Они постоянно были вместе в период самоизоляции и это их сблизило.

Свадебное платье Андерсон было с фатиновой юбкой нежно-голубого цвета и корсетом. Образ невесты украсили длинная фата и красивый букет из роз. Возлюбленный актрисы предпочел надеть черные брюки и белую рубашку.

По словам звезды Playboy, сейчас она очень влюблена и находится там, где нужно быть – в объятиях любящего мужчины.

Напомним, Памела Андерсон – американская актриса и фотомодель канадского происхождения. С 1995 по 1998 год была замужем за рок-музыкантом Томми Ли. У бывших супругов есть два сына – Брэндон Томас и Дилан Джаггер.

С 2006 по 2007 год Андерсон была замужем за рок-музыкантом Кид Роком.

Дважды, с 2007 по 2008 год и с 2014 по 2015 год, Андерсон была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном.

20 января 2020 года актриса сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом. 1 февраля 2020 года было объявлено о расставании пары, меньше, чем через две недели после свадьбы. Несколько дней спустя было сообщено, что они не были женаты официально.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Памела Андерсон поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем она позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками.