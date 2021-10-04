Пустовит увеличила грудь после развода. Фото и видео из операционной

Украинская блогерша Александра Пустовит (Саша Бо), которая в сентябре объявила о разводе, увеличила себе грудь. Операцию провел "звездный" пластический хирург Эдгар Каминский.

Изменения во внешности женщина пояснила в сторис на своей странице в Instagram. Она показала комментарии подписчиков, которые заметили, что грудь знаменитости выросла, и подтвердила хирургическое вмешательство.

Кроме того, украинка поделилась видео из клиники. На черно-белых кадрах запечатлено, как блогерше делали наркоз (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Саша Бо рассказала, что перенесла операцию месяц назад. Сразу о событии она не рассказала, так как решила "не делать на этом целое шоу с провокациями и активностями".

"Все и так уже поняли, что грудь от капусты не растет до таких размеров", – пошутила блогерша.

Теперь у нее третий размер, а объем груди составляет 86 сантиметров. Женщина призналась, что довольна такими результатами пластики.

"Все получилось идеально", – написала она и поблагодарила хирурга. Отметим, что услугами Каминского ранее пользовалось немало знаменитостей.

Александре Пустовит 26 лет. Проживает женщина в Ивано-Франковске, а родом из небольшого города Чертков Тернопольской области.

Свой блог о красоте, здоровье и материнстве (у нее двое сыновей) Саша Бо завела в 2016 году.

В 2019-м женщина была названа лучшим блогером Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александра Пустовит призналась, что уходила от своего мужа Игоря восемь раз. По словам украинки, сейчас мужчина шантажирует ее тем, что у нее булимия.

В браке пара провела пять лет. По словам экс-возлюбленных, они сделают все возможное, чтобы разрыв никак не отразился на детях.

Известный психолог Юлия Медведева проанализировала отношения экс-супругов Пустовит. Подробнее об этом читайте тут.