Пустовит увеличила грудь после развода. Фото и видео из операционной

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Люди
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Блогерша Саша Бо

Украинская блогерша Александра Пустовит (Саша Бо), которая в сентябре объявила о разводе, увеличила себе грудь. Операцию провел "звездный" пластический хирург Эдгар Каминский.

Изменения во внешности женщина пояснила в сторис на своей странице в Instagram. Она показала комментарии подписчиков, которые заметили, что грудь знаменитости выросла, и подтвердила хирургическое вмешательство.

Кроме того, украинка поделилась видео из клиники. На черно-белых кадрах запечатлено, как блогерше делали наркоз (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Александра Пустовит на операционном столе
Видео дня
Операция прошла под общим наркозом

Саша Бо рассказала, что перенесла операцию месяц назад. Сразу о событии она не рассказала, так как решила "не делать на этом целое шоу с провокациями и активностями".

Подписчики заметили изменения во внешности
Саша Бо призналась, что сделала пластику

"Все и так уже поняли, что грудь от капусты не растет до таких размеров", – пошутила блогерша.

Сторис Саши Бо

Теперь у нее третий размер, а объем груди составляет 86 сантиметров. Женщина призналась, что довольна такими результатами пластики.

"Все получилось идеально", – написала она и поблагодарила хирурга. Отметим, что услугами Каминского ранее пользовалось немало знаменитостей.

Блогерша назвала свое видео из операционной эстетическим

До операции
После

  • Александре Пустовит 26 лет. Проживает женщина в Ивано-Франковске, а родом из небольшого города Чертков Тернопольской области.

  • Свой блог о красоте, здоровье и материнстве (у нее двое сыновей) Саша Бо завела в 2016 году.

  • В 2019-м женщина была названа лучшим блогером Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александра Пустовит призналась, что уходила от своего мужа Игоря восемь раз. По словам украинки, сейчас мужчина шантажирует ее тем, что у нее булимия.

В браке пара провела пять лет. По словам экс-возлюбленных, они сделают все возможное, чтобы разрыв никак не отразился на детях.

Известный психолог Юлия Медведева проанализировала отношения экс-супругов Пустовит. Подробнее об этом читайте тут.

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