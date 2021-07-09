Звездная пара украинского Instagram объявила о разводе: порадуйтесь за нас. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Популярная в Украине Insta-пара объявила о разводе

Украинские блогеры Александра и Игорь Пустовит из Ивано-Франковска объявили о разводе после 5-летнего брака. По словам экс-возлюбленных, они сделают все возможное, чтобы разрыв никак не отразился на детях.

Соответствующая публикация появилась на странице мужчины в Instagram. Он также написал, что они с Александрой больше не живут вместе, а их адвокаты уже занимаются урегулированием всех вопросов (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"С Сашей мы будем общаться в дальнейшем, когда вопросы будут касаться наших детей. Они чувствуют себя прекрасно. Дети всегда будут видеть счастливых родителей, а это – самое главное! Как у меня, так и у Саши, впереди еще много приключений, впереди еще долгая и насыщенная событиями жизнь. Просто искренне порадуйтесь за нас!" – написал блогер в своем посте.

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Публикация блогера.
Публикация блогера.
Вопросы подписчиков.

Сама девушка пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Напомним, что Александра Пустовит является одним из первых украинских блогеров, которым удалось собрать миллионную аудиторию подписчиков в Instagram. Свой блог 26-летняя девушка создала в 2016 году. Она рассказывает о материнстве, красоте, здоровье и делится разнообразными лайфхаками. В 2019 году Александра стала лучшим блогером Украины.

За ее экс-избранником Игорем в социальной сети следят более 800 тысяч пользователей.

Александра Пустовит.
Игорь Пустовит с сыном.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан назвал развод самым страшным и переломным моментом в жизни. По его словам, они решили разорвать отношения из-за частых ссор.

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