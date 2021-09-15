Украинская блогерша Пустовит – об отношениях с мужем: желал умереть от рака желудка

Украинская блогерша Александра Пустовит, которая недавно объявила о разводе, призналась, что уходила от мужа Игоря восемь раз. По словам девушки, сейчас мужчина шантажирует ее тем, что у нее булимия.

Пустовит заявила, что супруг даже желал ей умереть от рака желудка. Такими подробностями блогерша поделилась в интервью Маше Ефросининой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как оказалось, последней каплей стало то, что Игорь прочитал переписки в телефоне Саши и стал подозревать ее в измене. После этого пара сильно поругалась, и девушка в 4 утра убежала из дома. Сейчас блогеры разводятся и делят имущество.

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"Я хочу спокойствия. Он претендует на имущество, но я ему никогда ничего не жалела. Мы оставляем по машине каждому, бизнес мне, а салон и дом – напополам. Я буду воевать только за детей. Они должны жить с мамой, но я не против, чтобы мальчики виделись с папой хоть каждый день", – сказала Пустовит.

Блогерша призналась, что на данный момент супруг шантажирует ее булимией. Девушка рассказала о своей проблеме экс-возлюбленному, а он об этом сообщил всем друзьям и близким.

"Все об этом узнали. Он снимал меня, когда у меня были приступы, а теперь этим шантажирует. Я ему ничего плохого не сделала, а он так поступает со мной. Он даже желал мне умереть от рака желудка, хотя знал, что для меня это больная тема", – добавила Пустовит.

К слову, Александра Пустовит является одним из первых украинских блогеров, которым удалось собрать миллионную аудиторию подписчиков в Instagram. Свой блог 26-летняя девушка создала в 2016 году. Она рассказывает о материнстве, красоте, здоровье и делится разнообразными лайфхаками. В 2019 году Александра стала лучшим блогером Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские блогеры Александра и Игорь Пустовит из Ивано-Франковска объявили о разводе после 5-летнего брака. По словам экс-возлюбленных, они сделают все возможное, чтобы разрыв никак не отразился на детях.