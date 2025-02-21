Алек Болдуин впервые рассказал о психических проблемах после непреднамеренного убийства Галины Хатчинс

Американский актер Алек Болдуин впервые рассказал о серьезных проблемах с психическим здоровьем, которые возникли у него после непреднамеренного убийства украинского оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина". В течение длительного времени после смертельного инцидента знаменитость имел ужасное самочувствие, а врачи диагностировали ему посттравматическое стрессовое расстройство.

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66-летняя звезда также признался, что в самые темные времена чувствовал себя гораздо счастливее во время сна, пишет Page Six. Как отметил актер, справиться с ужасающими последствиями трагедии ему помогла семья.

"Все, кто близок к Алеку, видели, как ухудшается его психическое состояние. Ему диагностировали ПТСР. В самые сложные моменты он говорил: "Если несчастный случай должен был произойти именно сегодня, почему я все еще здесь? Почему это не мог быть я?" – рассказала о психическом состоянии знаменитости его жена Хиллари Томас.

После непреднамеренного убийства Галины Хатчинс Болдуин долгое время не знал, как описать свое самочувствие. Актер вспомнил ситуацию, когда его друг поинтересовался, как у него дела, но единственное, что смог выдать звезда, было: "Я счастливее, когда сплю, чем когда не сплю".

Однако вернуться к более или менее нормальному психическому состоянию знаменитости помогли общие с Хиллари Томас дети, три дочери: Кармен, Лусия и Илария, и четверо сыновей: Рафаэль, Леонардо, Ромео и Эдуардо.

"Честно говоря, от всего сердца, я не знаю, где бы я был, если бы не ты (жена. – Ред.) и не эти дети. Я бы никогда не справился с этим. Иногда я говорю: "Почему у нас семеро детей?" И я понял, что для того, чтобы помочь мне и тебе пройти через все это", – высказался актер.

Стоит отметить, что от первого брака с Ким Бейсингер знаменитость имеет дочь Айрленд.

Напомним, Галина Хатчинс была застрелена 21 октября 2021 года во время процесса создания фильма "Ржавчина". Алек Болдуин должен был направить револьвер на камеру и выстрелить, однако оружие оказалось заряженным, а пуля попала в оператора. Украинка получила сквозное ранение в грудь и погибла. Тогда начался судебный процесс в отношении актера.

В апреле 2023 года со звезды сняли обвинения в непреднамеренном убийстве Хатчинс. Однако тогда сообщалось, что их могут снова выдвинуть в любой момент, если найдут необходимые доказательства. Следствие все же возобновили на основании небрежного использования огнестрельного оружия и неуважения к безопасности других.

6 марта суд присяжных Нью-Мексико признал оружейницу Ханну Гутьеррес Рид виновной в непреднамеренном убийстве Галины Хатчинс. Именно она отвечала за пистолет Болдуина и была приговорена к 18 месяцам лишения свободы.

В течение длительного времени в отношении актера продолжался судебный процесс, однако летом 2024 со звезды окончательно были сняты все обвинения по делу об убийстве оператора. Судьи приняли такое решение, ведь прокуроры не передали важные доказательства, а именно коробку с патронами, как это предусмотрено законом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алек Болдуин подал в суд на прокуроров по делу об убийстве Галины Хатчинс.

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