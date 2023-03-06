11-летний Федя грудью защитил девочек от пули: пропагандист Корчевников выдал порцию бреда о мифической ДРГ в Брянской области

Одиозный российский телеведущий Борис Корчевников выдал порцию смехотворного бреда на радость российским пропагандистам и провоенно настроенным россиянам. Пока официальные росСМИ и чиновники согласовывали, кого все-таки "ранила" мифическая ДРГ – мальчика или девочку – Корчевников уже сочинял "героическую историю" ребенка.

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По версии россиянина, "нацисты" ранили 11-летнего Федю, который грудью прикрыл от пули девочек в школьном автобусе, сбежал в лес и самостоятельно дошел до больницы. Видео с бредом ведущего распространилось в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я чувствую в нем богатырскую мощь. Один 11-летний мальчик Федя, побеждающий своим подвигом осатаневших нацистских псов. Пуля в груди, он встает, спасает девушек и убегает в лес, спасая их, доходит в больницу", – выдал пропагандист, заметно путаясь в словах.

Вальяжно рассевшись в кресле, периодически закатывая глаза и переходя на крик, Корчевников заявил, что в России 30 лет запрещали патриотизм. Он также придумал новый термин – святая Русь, которая якобы состоит из трех государств – Украины, Беларуси и России.

Кстати, по словам путиниста, два старших брата 11-летнего Феди служат в рядах оккупантов, а имя школьника содержит в себе "много русского".

Напомним: 2 марта в РФ заявили, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области и захватила заложников. Якобы погиб мужчина и был ранен ребенок. Однако заявления российских властей противоречили друг другу, и в результате выяснилось, что никакого автобуса с детьми не было, а школы находятся на дистанционном обучении.

Российский диктатор Путин назвал провокацию в Брянской области РФ "терактом". Тем временем россияне в сети сравнили инцидент с "цирковым спектаклем".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Корчевников разрыдался в прямом эфире шоу пропагандиста Соловьева из-за провала мобилизации в РФ. Артисту стало очень досадно, что многие россияне сбежали из страны.

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