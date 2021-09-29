10 звезд, которые стали родителями до 18 лет. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Голливудские и украинские звезды рано стали родителями

Общество часто осуждает мам и пап, которые стали родителями в юном возрасте. Начинающим певцам и актерам еще сложнее, поскольку ранняя беременность может и вовсе поставить крест на карьере звезды.

Но некоторые знаменитости на своем примере доказали, что и в 16 лет можно успешно совмещать учебу, воспитание детей и даже подработку на стройке. OBOZREVATEL решил сделать подборку звездных родителей, которые сумели прославиться после рождения малышей.

  • Джейми Линн Спирс – 16 лет

Джейми Линн Спирс родила в 16 лет.
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Актрисе Джейми Линн Спирс было всего 16 лет, когда у нее родилась дочь Мэдди. Отцу ребенка на тот момент было всего 18, пара планировала пожениться. Они разошлись через два года отношений.

Сестра Бритни Спирс считается самой молодой среди звездных мамочек.

  • Тима Белорусских – 16 лет

Тима Белорусских стал отцом в 16 лет

Певец Тима Белорусских стал отцом дочери в 16 лет. Рэпер не любит говорить о личной жизни. Он неоднократно утверждал, что свадьба в таком раннем возрасте была необдуманным шагом.

  • Лил Уэйн – 16 лет

Лил Уэйн является отцом четырех детей

Американский рэпер Лил Уэйн написал свои первые хиты в 9 лет, а стал отцом в 16. Сейчас культовый исполнитель воспитывает четырех детей и продолжает укреплять отношения со своей женой Антонией: часто путешествуют вместе и берут деток на светские мероприятия.

  • Том Джонс – 16 лет

Том Джонс стал отцом в 16 лет

Певец Том Джонс стал отцом сына Марка в 16 лет. Его первая любовь Мелинда родила, поэтому Тому пришлось поработать на нескольких стройках.

Отметим, что сейчас исполнитель легендарной песни "Sexbomb" не общается с сыном.

  • Анна-Николь Смит – 17 лет

Модель Анна-Николь Смит родила в 17 лет.

Актриса и модель Playboy Анна-Николь Смит стала мамой в 17 лет. Вскоре после рождения ребенка супруги развелись.

Сын Даниэль в 20-летнем возрасте умер от передозировки лекарствами. Суд постановил, что парень был токсикоманом. Через год после смерти Анна тоже умерла от передозировки. Ей было всего 39 лет.

  • Антонина Матвиенко – 17 лет

Антонина Матвиенко стала мамой в 17 лет

Украинская певица Антонина Матвиенко родила дочь Ульяну в 17 лет. Девушка вышла замуж за 23-летнего парня, когда узнала, что беременна.

Их брак длился 10 лет, но чувства сохранить не удалось. Исполнительница подчеркивала, что ощущала давление со стороны сверстников и общества. Кроме этого, у нее не было достаточно денег, чтобы дать ребенку все необходимое, ей помогали родители.

  • Соланж Ноулз – 18 лет

Певица Соланж Ноулз стала матерью в 18 лет.

Певица Соланж Ноулз родила сына Даниэля в 18-летнем возрасте. Сестра поп-дивы Бейонсе забеременела от футболиста, но через три года их брак распался. Ей пришлось совмещать учебу и самостоятельно заниматься воспитанием ребенка.

Соланж неоднократно подчеркивала, что это было главным испытанием в ее жизни.

  • Вупи Голдберг – 18 лет

Вупи Голдберг родила в 18 лет

Известная актриса Вупи Голдберг стала мамой дочери Алекс Мартин в 18 лет. В 34 года Вупи уже стала бабушкой, поскольку Мартин родила дочь в 16 лет. Она до сих пор так и не призналась, кто является отцом ребенка.

Отметим, что Алекс пошла по стопам своей мамы и сейчас активно снимается в кино.

  • Таисия Повалий – 18 лет

Таисия Повалий стала мамой в 18 лет

Певица Таисия Повалий стала мамой Дениса в 18 лет. С бывшим мужем они учились вместе в университете. Их брак продлился 11 лет.

Денис стал музыкантом. К настоящему времени он женился и обзавелся сыном.

  • София Вергара – 18 лет

София Вергара родила сына в 18 лет

Актриса София Вергара родила сына Маноло в 18 лет. Однако создать крепкую семью с отцом мальчика не получилось.

София растила ребенка одна и неоднократно подчеркивала, что это далось ей непросто. Сейчас мама и сын выглядят как ровесники и часто вместе появляются на публике.

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