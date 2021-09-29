10 звезд, которые стали родителями до 18 лет. Фото

Общество часто осуждает мам и пап, которые стали родителями в юном возрасте. Начинающим певцам и актерам еще сложнее, поскольку ранняя беременность может и вовсе поставить крест на карьере звезды.

Но некоторые знаменитости на своем примере доказали, что и в 16 лет можно успешно совмещать учебу, воспитание детей и даже подработку на стройке. OBOZREVATEL решил сделать подборку звездных родителей, которые сумели прославиться после рождения малышей.

Джейми Линн Спирс – 16 лет

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Актрисе Джейми Линн Спирс было всего 16 лет, когда у нее родилась дочь Мэдди. Отцу ребенка на тот момент было всего 18, пара планировала пожениться. Они разошлись через два года отношений.

Сестра Бритни Спирс считается самой молодой среди звездных мамочек.

Тима Белорусских – 16 лет

Певец Тима Белорусских стал отцом дочери в 16 лет. Рэпер не любит говорить о личной жизни. Он неоднократно утверждал, что свадьба в таком раннем возрасте была необдуманным шагом.

Лил Уэйн – 16 лет

Американский рэпер Лил Уэйн написал свои первые хиты в 9 лет, а стал отцом в 16. Сейчас культовый исполнитель воспитывает четырех детей и продолжает укреплять отношения со своей женой Антонией: часто путешествуют вместе и берут деток на светские мероприятия.

Том Джонс – 16 лет

Певец Том Джонс стал отцом сына Марка в 16 лет. Его первая любовь Мелинда родила, поэтому Тому пришлось поработать на нескольких стройках.

Отметим, что сейчас исполнитель легендарной песни "Sexbomb" не общается с сыном.

Анна-Николь Смит – 17 лет

Актриса и модель Playboy Анна-Николь Смит стала мамой в 17 лет. Вскоре после рождения ребенка супруги развелись.

Сын Даниэль в 20-летнем возрасте умер от передозировки лекарствами. Суд постановил, что парень был токсикоманом. Через год после смерти Анна тоже умерла от передозировки. Ей было всего 39 лет.

Антонина Матвиенко – 17 лет

Украинская певица Антонина Матвиенко родила дочь Ульяну в 17 лет. Девушка вышла замуж за 23-летнего парня, когда узнала, что беременна.

Их брак длился 10 лет, но чувства сохранить не удалось. Исполнительница подчеркивала, что ощущала давление со стороны сверстников и общества. Кроме этого, у нее не было достаточно денег, чтобы дать ребенку все необходимое, ей помогали родители.

Соланж Ноулз – 18 лет

Певица Соланж Ноулз родила сына Даниэля в 18-летнем возрасте. Сестра поп-дивы Бейонсе забеременела от футболиста, но через три года их брак распался. Ей пришлось совмещать учебу и самостоятельно заниматься воспитанием ребенка.

Соланж неоднократно подчеркивала, что это было главным испытанием в ее жизни.

Вупи Голдберг – 18 лет

Известная актриса Вупи Голдберг стала мамой дочери Алекс Мартин в 18 лет. В 34 года Вупи уже стала бабушкой, поскольку Мартин родила дочь в 16 лет. Она до сих пор так и не призналась, кто является отцом ребенка.

Отметим, что Алекс пошла по стопам своей мамы и сейчас активно снимается в кино.

Таисия Повалий – 18 лет

Певица Таисия Повалий стала мамой Дениса в 18 лет. С бывшим мужем они учились вместе в университете. Их брак продлился 11 лет.

Денис стал музыкантом. К настоящему времени он женился и обзавелся сыном.

София Вергара – 18 лет

Актриса София Вергара родила сына Маноло в 18 лет. Однако создать крепкую семью с отцом мальчика не получилось.

София растила ребенка одна и неоднократно подчеркивала, что это далось ей непросто. Сейчас мама и сын выглядят как ровесники и часто вместе появляются на публике.

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