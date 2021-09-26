10 звездных мам, которые рожали после 40 лет. Фото

Часть врачей рекомендуют женщинам рожать до 30 лет. Однако не каждая голливудская актриса или певица готова сделать паузу в карьере и заняться воспитанием детей.

Некоторые звездные красавицы откладывали материнство и забеременели когда им было далеко за 40. OBOZREVATEL рассказывает о звездах, которые решились стать мамами в зрелом возрасте.

Кортни Кокс – 40 лет

Актриса Кортни Кокс долгие годы пыталась забеременеть. Звезда сериала "Друзья" стала мамой девочки Коко в 40 лет. Она признавалась, хотела бы родить для дочке еще братика или сестричку.

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Наоми Уоттс – 39, 40 лет

Актриса Наоми Уоттс до 30 лет безуспешно пыталась построить карьеру в Голливуде. После главной роли в киноленте "Малхолланд Драйв" звезда решила, что цель достигнута и можно заводить детей. Впервые она родила сына Сашу в 39 лет, а через полтора года на свет появилась Сэмюэль. Наоми рада, что стала мамой в зрелом возрасте, ведь сейчас она уделяет большую часть времени детям.

Николь Кидман – 40 лет

Звездные киноактеры Николь Кидман и Том Круз долго пытались завести детей, позже усыновили девочку Изабеллу и мальчика Коннора. Звезда вышла замуж второй раз и впервые в 40 лет самостоятельно родила дочь Сандей. Позже на свет появилась Фэйт, которую выносила суррогатная мать.

Сьюзен Сэрэндон – 39, 41 и 45 лет

Звезда кино Сьюзен Сэрэндон 12 лет пыталась забеременеть, врачи поставили ей диагноз – бесплодие. Когда женщина во второй раз вышла замуж, она родила троих детей: дочь в 39 лет, а двух сыновей – в 41 и 45.

Холли Берри – 41 и 46 лет

Актриса Холли Берри родила первую дочь в 41-летнем возрасте, после этого она больше не планировала беременеть. После тяжелого разрыва с бойфрендом Габлиелем Обри, звезда вышла замуж за французского актера Оливье Мартинеса. Появление сына для 46-летней знаменитости было сюрпризом.

Сальма Хайек – 41 год

Сальма Хайек еще в юности завоевала Голливуд и всю жизнь посвятила кино. Мамой актриса решила стать аж в 41 год. Они часто вместе появляются с дочерью Валентиной на светских мероприятиях. Звезда подчеркивала, что в таком зрелом возрасте она смогла дать ребенку гораздо больше, чем десять лет назад.

Марайя Кэри – 41 год

Мэрайя Кэри родила близнецов в 41 год. Звезда забеременела с помощью метода ЭКО. Девочка и мальчик родились здоровыми, но беременность проходила сложно. Певица заявила, что детей больше не планирует.

Ева Лонгория – 43 года

Актриса Ева Логнория долгое время считала себя чайлд-фри. Когда кинозвезда встретила второго мужа, он убедил ее завести малыша. Сын Сантьяго появился на свет, когда Еве было 43 года. Звезда рассказала, что появление ребенка изменило ее жизнь к лучшему.

Моника Белуччи – 40, 45 лет

Голливудская актриса Моника Беллуччи стала мамой за несколько недель до 40-летия. Звезда считает, что женщины, которые решаются родить в позднем возрасте – настоящие героини, поскольку есть много рисков для ребенка и матери. Вторую дочь знаменитость родила в 45 лет. Сейчас Моника воспитывает 16-летнюю Деву и 11-летнюю Леони.

Дженет Джексон – 50 лет

Певица Джанет Джексон родила сына Исса в 50 лет. Она очень хотела забеременеть и прошла гормональную терапию, в результате набрала лишний вес. Из-за угрозы выкидыша, звезда отменила мировой тур. Мамочка подчеркивает, что сейчас чувствует себя действительно реализованной. Знакомые называют ее суперженщиной.

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