В отцы годятся: 5 известных украинских пар с большой разницей в возрасте. Фото

Звездным парам с большой разницей в возрасте удалось создать крепкую семью. Они совсем не переживают по этому поводу, ведь искренние чувства и эмоции гораздо важнее, чем цифры в паспорте.

OBOZREVATEL собрал истории украинских пар с большой разницей в возрасте. Их союзы бурно обсуждают и критикуют в соцсетях, но настоящей любви ничего не помешает.

Певица Камалия и Мохаммад Захур

Украинская певица Камалия вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, который на 22 года моложе. Пара в браке уже 18 лет и воспитывает дочерей-двойняшек.

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Девушка даже не догадывалась, что ее будущий муж настолько богат. Они познакомились на вечеринке в компании, где вместе работали.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров в 2019 году женился на ведущей Александре Кучеренко, которая завоевала титул "Мисс Украина-2016". Дмитрий старше своей жены на 15 лет.

У пары завязались отношения на шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", там Александра была партнершей известного ведущего. Влюбленные обожают вместе путешествовать.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Роман певца Виктора Павлика и Екатерины Репяховой вызвал бурные обсуждения поклонников, ведь девушка младше на 28 лет. Виктор старше даже своей тещи.

Екатерина с детства была поклонницей творчества будущего мужа, они познакомились после очередного концерта Павлика. Пара поженилась в 2020 году, а через год у 55-летнего певца и 26-летней девушки родился сын.

Оля и Вадим Поляковы

Певица Оля Полякова познакомилась с бизнесменом Вадимом во время выступления на его дне рождении в 2003 году. Исполнительнице тогда исполнилось только 19 лет, а именинник был женат.

Мужчина старше Ольги на 15 лет, но это не стало помехой для крепкого брака. Пара вместе уже 17 лет и воспитывает двух дочерей.

Николай Тищенко и Алла Барановская

Украинский бизнесмен и народный депутат Николай Тищенко женился на модели и владелице салонов красоты Алле Барановской, которая младше его на 23 года.

Пара скрывала свои отношения несколько лет, а в 2016 отпраздновали тайную свадьбу. Николай и Алла воспитывают 4-летнего сына.

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