Топ-7 продуктов, которых на самом деле не существовало в СССР

Целый ряд продуктов, которые для современных людей являются обыденными, на самом деле не существовали в СССР. Простым гражданам подобные товары стали доступны только после развала Советского союза.

Блогер Максим Мирович рассказал о продуктовых наборах, которые до 90-х годов могли себе позволить только представители советской номенклатуры. Как он отметил, "большинство советских людей никогда не бывали за границей и даже не подозревали, как и чем там питаются люди — веря в сказки советской пропаганды".

По словам Мировича, нормального шоколада в союзе было. Хотя в 60-70-х годах, имея нужные знакомства, можно было найти приличный товар, но уже в 80-е шоколад стал настоящим дефицитом. Поэтому довольно быстро в союзе начали делать его заменитель.

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"В Беларуси например его называли "сладкая плитка" – он практически не содержал натурального какао (основной полезный продукт в шоколаде), и был такого ванильно-парафинового вкуса", — отметил блогер.

Тем не менее, определить подделку было довольно просто – положив кусочек плитки на язык, он не начинал таять как натуральный шоколад, а долгое время оставался прохладным кусочком, который по вкусу напоминал смесь пластилина с ванилью.

Номинально в Советском союзе производился сыр, но как отметил Мирович, он был довольно низкого качества и мало чем напоминал современный молочный продукт.

"Назвать это сыром было сложно — ноздреватая масса под названием "сыр Российский" или "сыр Пошехонский" воняла немытыми портянками и аппетита точно не вызывала", – подчеркнул он.

Кроме того, распространен был "колбасный сыр", который производился из не совсем понятной субстанции. Но одним из самых знаменитых молочных продуктов СССР являлся плавленый сырок. Он пользовался особой популярностью у любителей выпить.

Действительно, качественные сыры, например, пармезан или камамбер, были доступны только советской номенклатуре в специальных магазинах. Простые же граждане смогли попробовать их только после падения "железного занавеса".

По словам блогера, морепродукты в ХХ столетии были широко доступны во всех развитых странах. Например, замороженные, и свежие морепродукты, а также полуфабрикаты давно стали обыденностью, но в СССР всего этого не было.

"Парадокс — особенно с учетом того, сколько морей омывало совок. Еще худо-бедно что-то морское можно было съесть в портовых городах, вроде Владивостока, а в остальную страну в лучшем случае попадали какие-нибудь консервированные крабы", – заявил он.

Кроме того, на советских прилавках невозможно было найти креветки, а в магазинах "Океан", кроме селедки можно было купить разве только химические крабовые палочки и "морскую капусту".

Хотя советская пропаганда не переставала вещать о бескрайних засеянных полях, а также пышных садах, которые цветут по всей стране, но в магазинах с овощами дело обстояло плохо.

Как объясняет блогер, на прилавках можно было найти разве только "мятые подземные овощи", а также "подгнивший зеленый лук". Магазины стояли полупустыми из-за плановой советской экономики, которая была ориентирована не на удовлетворение запросов людей, а газетные показатели для пропаганды.

"Никто не думал о том, как донести товар до потребителя, как организовать нормальное хранение и нормальную торговлю. Как итог – все усилия советского сельскохозяйственного труда гнили на овощебазах", – подчеркнули Мирович.

Если с овощами дела обстояли плохо, то фрукты вообще считались диковинкой на столе. Персики, бананы, виноград и киви – все это считалось дефицитом. Чтобы купить самые обычные бананы приходилось отстоять несколько часов в очереди.

У многих ностольгирующих по временам СССР, Новый год ассоциируется с мандаринами, которые как раз "выбрасывались" в продажу к зимним праздникам, хотя нормальные овощи и фрукты стали появляться на праздничных столах уже только после краха СССР.

Как заявил Мирович, традиции пивоварения были уничтожены на территории СССР еще в послереволюционные годы, поэтому найти хорошее пиво было нереально. Изготовление этого напитка было ориентировано не на качество и вкус, а на "насыщения аппетитов трудящихся масс".

С вином дела обстояли не лучше, одним из самых популярны винных напитков советских времен был дешевый "Солнцедар". Кроме того, подчеркнул блогер, у жителей СССР отсутствовал винный этикет.

"Если бы кто-то в совке сказал, что вином нужно запивать еду, постепенно отпивая из бокала — то на него посмотрели бы как на идиота, совковое "вино" обычно пили как водку — выпивали залпом, затем морщились, нюхали корку хлеба и закусывали", – отметил он.

Хотя вполне нормальными можно было считать вина, которые производились в Молдове и Грузии. Но даже они уступали качеством обычным испанским или французским винам.

Трудно поверить, но в СССР не производились даже самые обычные полуфабрикаты. Замороженные овощи, котлеты быстрого приготовления и тому подобное – всего этого просто не существовало для советских граждан. Единственное, что еще можно было найти – рыбные палочки, но и они были в дефиците.

Однако, по словам Мировича, консервированные и замороженные овощи все же производились в странах социалистического блока, таких как Польша или Болгария. Но именно на территории СССР не было даже этого.

Когда жители развитых стран уже давно наслаждались желатиновыми конфетами, ели плитки белого шоколада, заваривали растворимый кофе и открывали яйца "Kinder сюрприз" – советские люди даже не догадывались о существовании подобного.

Всевозможные крекеры, взбитые сливки в баллончиках, а также необычное печенье и конфеты – все это стало доступным только после развала СССР, отметил Мирович.

Напоследок он отметил, что Советский союз, несмотря на иллюзию сверхдержавы, наличие огромной армии и вооружения, был довольно "серой страной", а его граждане имели скудный рацион.

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