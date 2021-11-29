Топ-7 продуктов, которых на самом деле не существовало в СССР
Целый ряд продуктов, которые для современных людей являются обыденными, на самом деле не существовали в СССР. Простым гражданам подобные товары стали доступны только после развала Советского союза.
Блогер Максим Мирович рассказал о продуктовых наборах, которые до 90-х годов могли себе позволить только представители советской номенклатуры. Как он отметил, "большинство советских людей никогда не бывали за границей и даже не подозревали, как и чем там питаются люди — веря в сказки советской пропаганды".Шоколад
По словам Мировича, нормального шоколада в союзе было. Хотя в 60-70-х годах, имея нужные знакомства, можно было найти приличный товар, но уже в 80-е шоколад стал настоящим дефицитом. Поэтому довольно быстро в союзе начали делать его заменитель.
"В Беларуси например его называли "сладкая плитка" – он практически не содержал натурального какао (основной полезный продукт в шоколаде), и был такого ванильно-парафинового вкуса", — отметил блогер.
Тем не менее, определить подделку было довольно просто – положив кусочек плитки на язык, он не начинал таять как натуральный шоколад, а долгое время оставался прохладным кусочком, который по вкусу напоминал смесь пластилина с ванилью.Нормальный сыр
Номинально в Советском союзе производился сыр, но как отметил Мирович, он был довольно низкого качества и мало чем напоминал современный молочный продукт.
"Назвать это сыром было сложно — ноздреватая масса под названием "сыр Российский" или "сыр Пошехонский" воняла немытыми портянками и аппетита точно не вызывала", – подчеркнул он.
Кроме того, распространен был "колбасный сыр", который производился из не совсем понятной субстанции. Но одним из самых знаменитых молочных продуктов СССР являлся плавленый сырок. Он пользовался особой популярностью у любителей выпить.
Действительно, качественные сыры, например, пармезан или камамбер, были доступны только советской номенклатуре в специальных магазинах. Простые же граждане смогли попробовать их только после падения "железного занавеса".Морепродукты
По словам блогера, морепродукты в ХХ столетии были широко доступны во всех развитых странах. Например, замороженные, и свежие морепродукты, а также полуфабрикаты давно стали обыденностью, но в СССР всего этого не было.
"Парадокс — особенно с учетом того, сколько морей омывало совок. Еще худо-бедно что-то морское можно было съесть в портовых городах, вроде Владивостока, а в остальную страну в лучшем случае попадали какие-нибудь консервированные крабы", – заявил он.
Кроме того, на советских прилавках невозможно было найти креветки, а в магазинах "Океан", кроме селедки можно было купить разве только химические крабовые палочки и "морскую капусту".Овощи и фрукты
Хотя советская пропаганда не переставала вещать о бескрайних засеянных полях, а также пышных садах, которые цветут по всей стране, но в магазинах с овощами дело обстояло плохо.
Как объясняет блогер, на прилавках можно было найти разве только "мятые подземные овощи", а также "подгнивший зеленый лук". Магазины стояли полупустыми из-за плановой советской экономики, которая была ориентирована не на удовлетворение запросов людей, а газетные показатели для пропаганды.
"Никто не думал о том, как донести товар до потребителя, как организовать нормальное хранение и нормальную торговлю. Как итог – все усилия советского сельскохозяйственного труда гнили на овощебазах", – подчеркнули Мирович.
Если с овощами дела обстояли плохо, то фрукты вообще считались диковинкой на столе. Персики, бананы, виноград и киви – все это считалось дефицитом. Чтобы купить самые обычные бананы приходилось отстоять несколько часов в очереди.
У многих ностольгирующих по временам СССР, Новый год ассоциируется с мандаринами, которые как раз "выбрасывались" в продажу к зимним праздникам, хотя нормальные овощи и фрукты стали появляться на праздничных столах уже только после краха СССР.Вино и пиво
Как заявил Мирович, традиции пивоварения были уничтожены на территории СССР еще в послереволюционные годы, поэтому найти хорошее пиво было нереально. Изготовление этого напитка было ориентировано не на качество и вкус, а на "насыщения аппетитов трудящихся масс".
С вином дела обстояли не лучше, одним из самых популярны винных напитков советских времен был дешевый "Солнцедар". Кроме того, подчеркнул блогер, у жителей СССР отсутствовал винный этикет.
"Если бы кто-то в совке сказал, что вином нужно запивать еду, постепенно отпивая из бокала — то на него посмотрели бы как на идиота, совковое "вино" обычно пили как водку — выпивали залпом, затем морщились, нюхали корку хлеба и закусывали", – отметил он.
Хотя вполне нормальными можно было считать вина, которые производились в Молдове и Грузии. Но даже они уступали качеством обычным испанским или французским винам.Полуфабрикаты
Трудно поверить, но в СССР не производились даже самые обычные полуфабрикаты. Замороженные овощи, котлеты быстрого приготовления и тому подобное – всего этого просто не существовало для советских граждан. Единственное, что еще можно было найти – рыбные палочки, но и они были в дефиците.
Однако, по словам Мировича, консервированные и замороженные овощи все же производились в странах социалистического блока, таких как Польша или Болгария. Но именно на территории СССР не было даже этого.Кофе, сладости и нормальные консервы
Когда жители развитых стран уже давно наслаждались желатиновыми конфетами, ели плитки белого шоколада, заваривали растворимый кофе и открывали яйца "Kinder сюрприз" – советские люди даже не догадывались о существовании подобного.
Всевозможные крекеры, взбитые сливки в баллончиках, а также необычное печенье и конфеты – все это стало доступным только после развала СССР, отметил Мирович.
Напоследок он отметил, что Советский союз, несмотря на иллюзию сверхдержавы, наличие огромной армии и вооружения, был довольно "серой страной", а его граждане имели скудный рацион.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: