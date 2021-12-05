Советская техника – плагиат: 7 бытовых приборов, которые СССР "украл" у других стран. Фото

Яна Сончковская
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В СССР копировали приборы из Европы

Советский Союз стремился создать образ и позитивную репутацию государства любой ценой. Быть "лучше всех" предпочитали и в сфере технологий. Но вместо новых разработок инженеры копировали приборы из Европы и США, просто придумывая свои названия.

Жители СССР верили, что устройства принадлежат им, поскольку никто не мог узнать, как живут люди за железным занавесом. OBOZREVATEL собрал самые яркие примеры бытовой техники, которые Союз присвоил у Запада.

  • Пылесос

Слева – пылесос "Lewyt model 40", а справа – "Москва".

Американский пылесос Lewyt model 40 выпускали с 1947 года, а его точную советскую копию под названием "Москва" сумели повторить аж в 1954 году. Изобретатели в Союзе полностью скопировали дизайн, даже трубка была такой же белой с красным узором.

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  • Утюг

Слева утюг "Philips HD1120", а справа – "УТ-1000".

Нидерландский утюг "Philips Walita HD1120" начали выпускать в 1971 году. Такая же модель советского производства с названием "УТ-1000" была выпущена в 1989-м. Единственное, что отличалось – цвет регулятора температуры.

  • Портативный фен

Слева фен "Braun HDL 231", а справа – "Лилия".

Немецкий фен "Braun HDL 231" выпустили в 1964 году, в Союзе такую же модель повторили в 1972-м. Советские изобретатели умело поработали над ребрендингом и даже придумали романтичное название фену – "Лилия".

  • Электробритва

Слева "Braun Sixtant SM 31", а справа – "Микма 101".

Электробритву немецкой марки "Braun" начали продавать в 1962 году. Советский Союз скопировал изобретение через 18 лет – в 1980 году. Дизайн "Braun Sixtant SM 31" и "Микма 101" ничем не отличался.

  • Микрокомпьютер

Слева калькулятор "Casio FX-700P", а справа – "Электроника МК-85".

Японский программируемый калькулятор "Casio FX-700P" выпустили в 1983 году, а советскую копию "Электроника МК-85" – в 1986-м. Устройства отличались только цветом клавиатуры. Изобретатели в Союзе не смогли повторить некоторые функции. В модели "Casio" есть разъемы для подключения других приборов, а в "Электронике" – только гнездо для зарядки.

  • Примус

Слева примус "Phoebus 625", а справа – "Шмель-1".

Австрийский примус "Phoebus 625" изобрели в 1970 году, а в Союзе устройство скопировали в 1981-м. Советский "Шмель-1" выглядел интереснее, но функции были одинаковые.

  • Бинокль

Слева бинокль "Carl Zeiss Jena Deltrintem 8x30", а справа – "Б8х30".

Немецкий бинокль "Carl Zeiss Jena Deltrintem 8x30" выпустили в 1920 году, а его советского брата-близнеца "Б8х30" в 1947 году. Уже после Второй мировой войны советские изобретатели решили сделать похожее устройство.

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