Чем отличалась советская школа от современной. 10 сравнений на фото

Со времен СССР школьная система образования сильно изменилась. Сейчас у детей есть больше прав, чем в советский период.

OBOZREVATEL собрал 10 отличий современных и советских школ. За последние 30 лет в учебных заведениях появились компьютерные классы и электронные интерактивные доски, кроме этого школьная форма стала необязательной.

В советское время дети были вынуждены перечитать сотни книг, чтобы написать вручную реферат на урок. Сейчас для школьников упростили задачу, ведь у всех есть доступ к информации из интернета. Теперь печатают задания на компьютере или смартфоне и не тратят на это несколько дней.

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В советских школьных туалетах не было перегородок. Это раздражало школьников, но ситуация со временем изменилась. Сейчас в уборных есть двери и ученики чувствуют себя комфортно.

Современные школьники могут не носить школьную форму. В Союзе она была единой для всех.

Дети в СССР часто делали уроки самостоятельно, однако современные родители уделяют им больше внимания и помогают делать задания.

Учителя ранее были более требовательны и писали все замечания и оценки в дневник. Сейчас большинство школ перешли на электронную систему оценивания. Так удобней детям и родителям.

Ранее родители ежемесячно посещали собрания. Сейчас всю информацию учителя публикуют в родительском чате.

Детям в СССР не нравились однотонные тетради с бумажными обложками. Современные школьники могут приобрести школьные принадлежности на любой вкус.

В современных учебных заведениях вместо деревянных досок используют многофункциональное сенсорное плотно, где можно выполнять тесты, просматривать видео и писать.

Ученики 20 лет назад обожали писать на партах. Сейчас в современных школах на партах покрытие, которое можно легко вытереть.

Ранее в школе у входа сидела вахтерша, она строго контролировала порядок в холле. Во многих учебных заведениях уже установили электронную систему входа по пропускам.

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