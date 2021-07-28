Без шведского стола и телевизора, но с лечебными грязями: как отдыхали в СССР

В СССР были курорты на любой вкус: теплое Черное море, санатории с лечебными водами, горные усадьбы Карпат и изысканные пансионаты Прибалтики. Чтобы обеспечить государственным служащим достойный отдых, по всей территории СРСР строили оздоровительные комплексы.

Школьники мечтали попасть в пионерлагеря, куда любили приезжать даже иностранцы, но путевки доставались далеко не всем. OBOZREVATEL собрал фото самых популярных курортов Советского Союза.

Санаторно-оздоровительные комплексы СССР

На время отпуска граждане СССР чаще всего брали путевки в санаторий. Чтобы ее получить, нужно было предоставить врачебную справку. Для многих работников не хватало путевок из-за коррупции в профсоюзе. Однако руководство трижды в год отдыхало вместе с семьей за государственный счет. Обычно поездка была бесплатная или стоила 10% – 30% от заработной платы.

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Жители деревни вообще не видели моря и даже не знали, что можно поехать в путешествие. Были и те, кто ехал на несколько дней в гости к родственникам в села на побережье.

В отпуске люди проводили, как правило, 24 дня. Отдых был направлен на лечение или профилактику организма. Перед поездкой турист проходил осмотр врачей. Медики назначали необходимые процедуры.

Номера в отелях были одинаковыми: две односпальных кровати, туалет и душ в коридоре, телевизора – нет.

В санаториях на побережье Черного моря пользовались популярностью лечебные грязевые ванны. Отдыхающие пили минеральную воду, проходили лечение банками и принимали душ Шарко.

Свободное время люди проводили на танцах, в библиотеке или играли в шахматы. На территории каждого пансионата была сцена, где часто выступали известные артисты.

В столовых не было шведского стола, всех кормили одинаково: каша, салат, кусок мяса или рыбы. На обед всегда давали суп или борщ.

Популярные оздоровительные комплексы были в городе Кисловодск, там есть целебная питьевая вода. В крымский городок Евпатория привозили детей для профилактики различных заболеваний, чтобы они подышали морским воздухом и закалились. В курортном Сочи было больше всего санаториев в СССР.

Пионерские лагеря для детей

Самым популярным лагерем в СССР был "Артек". Он расположен вблизи Черного моря на Крымском полуострове в поселке Гурзуф. Получить путевку на целый месяц в пионерлагерь мечтал каждый подросток. Обычно туда попадали только "по блату" дети членов коммунистических партий и иностранцы.

В "Артеке" программа была расписана по минутам, весь день загружен мероприятиями и конкурсами. Особое внимание уделяли спортивным соревнованиям. Все ходили в одинаковой форме с красными галстуками. Юных туристов заставляли учить русские песни и провозглашать коммунистические слоганы.

Второй по популярности в СССР был лагерь "Орленок" на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Здесь отдыхали члены комсомольских школьных организаций, отличники, победители олимпиад и спортивных соревнований.

Лагерь "Океан" расположен на берегу Тихого океана вблизи города Владивосток. В Союзе его построили для детей с Дальнего Востока, Урала и Сибири.

Самые популярные курортные направления в СССР

Среди молодёжи модно было отдыхать в латвийском городке Юрмала. На курорте построили роскошные пансионаты, кафе и рестораны. Также проводили различные музыкальные фестивали, где вживую звучали иностранные песни.

В городок Трускавец вблизи Карпатских гор приезжали отдыхать советские артисты, писатели и певцы. Курорт известен лечебной водой, которую прозвали "Нафтуся" из-за специфического запаха. Минеральную воду нужно пить из специальной чашки с носиком прямо на месте родника, чтобы жидкость не теряла свойства.

Полуостров Крым – одно из самых интересных мест в СССР. Там есть море, горы, степи, леса и соленые озера. Можно отдыхать в кемпингах, санаториях, профилакториях и частных домах.

Город Сочи был образцовым Черноморским курортом в СССР. Здесь строили санатории, парки с пальмами и аттракционами.

Любители уютного отдыха приезжали в Иркутскую область на озеро Байкал, которое является самым глубоким в мире. Возле озера ставили палатки, пели песни на гитаре, катались на байдарках и катамаранах.

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