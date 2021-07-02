12 необычных вещей, которые знакомы каждому, кто жил в СССР. Фото
У современных людей есть тысячи девайсов, которые облегчают быт. В СССР также были различные устройства и кухонные принадлежности, предназначение которых молодежи точно неизвестно.
OBOZREVATEL собрал фото 12 предметов советских времен, которые были в каждом доме, а сейчас кажутся вещами из другой галактики. Диаскоп, рефлектор и радиоконструктор узнает каждый, кто жил в СССР.
В советские времена люди свято верили в силу народной медицины, поэтому изобрели рефлектор, которым грели нос во время простуды.
В чугунной посуде запекали печенье или вафли в форме цветочка.
В СССР был обогреватель, которым быстро нагревали жилье. "Ветерок" работал очень громко.
Ночной светильник "Спектр" в темноте раскрашивал комнату в разноцветные оттенки.
Хозяйки вручную сбивали тесто для блинов и другую жидкость механическим миксером.
В СССР придумали приставку звукового сопровождения, которая напоминает современные беспроводные наушники. Это было лучшим развлечением для детей.
Радиоконструкторы – набор элементов, деталей и узлов, которые предназначены для самостоятельного изготовления электронного устройства.
Диаскоп позволяет рассмотреть фото на пленке, увеличивая изображение.
В СССР было много приборов для лечения и профилактики болезней в домашних условиях.
Авоськи стали трендом последних лет, но они были модные еще десятки лет назад. Люди в СССР ходили за покупками и брали ручку для авоськи, чтобы лямки не натирали ладони.
Игрушка "Змейка Рубика" пользовалась бешеной популярностью в СССР.
Мужчины затачивали лезвия для бритвы в домашних условиях.
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