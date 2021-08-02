Дефицит в СССР: покупать обувь разрешалось раз в три года. Показательное фото

Дефицит в Советском Союзе пытались "маскировать" специальными "приглашениями" на покупку того или иного товара.

Об этом в своем Twitter написал белорусский блогер Максим Мирович. Он также опубликовал фото соответствующего документа, предоставлявшего право на приобретение "одной пары мужских сапог в течение 1990-93 годов".

"Вот таким "приглашением" в позднем СССР маскировали товарный дефицит и нехватку всего. Граждан великой космической сверхдержавы приглашали раз в три года купить одни сапоги", – говорится в подписи к публикации.

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Судя по фото, приглашение выписано на гражданина по имени Пономаренко Иван Валерьевич. В документе отмечено, что после покупки он "изымается магазином".

Как известно, товарный дефицит был проблемой Советского Союза практически все время его существования. Наиболее критической точки недостаток многих товаров и услуг достиг в конце 1980-х годов, в период так называемой "перестройки", когда плановая экономика СССР полностью изжила себя.

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